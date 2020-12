Des photos de Kimberly Loaiza pourraient sortir, très compromettantes! | Instagram

Le Roast Fénix a fait sensation et Juan de Dios Pantoja le sait! Après la publication du rôti de Kim Shantal, Daniela Alfaro, Kevin Achutegui, Álex Flores et Queen Buenrostro à laquelle Kimberly Loaiza et JD Pantoja ont également participé, ce dernier a souligné que certaines photographies très compromettantes de La Lindura Mayor pourraient être mises au jour.

Juan de Dios Pantoja a publié sur son compte Twitter un avertissement pour ses followers, car il sait que la publication du Roast Fénix pourrait causer un énorme mécontentement à ses collègues youtubeurs Lizbeth Rodríguez et Badabun; a assuré que des photos très personnelles de Kimberly loaiza. La chanteuse a souligné que ce sont des images qu’elle lui a envoyées et ont été prises de son téléphone portable par Badabun.

Après la chanson, Pantoja a souligné que Lizbeth Rodriguez il a présumé avoir ces photographies en sa possession, sonnant comme une vengeance pour la parodie qu’ils font dans la vidéo d’un cheval plutôt coquin avec un corps de femme à côté d’un personnage représentant Badabun.

Là-bas, j’ai entendu dire que LIZBETH disait qu’elle avait des photos privées de Kim (photos qu’elle m’a envoyées) ils savent déjà que les fichus BADADOGS étaient dans ma cellule, BUTOOOOOOO responsable sera Lizbeth Rodriguez et le badaArdidos si quelque chose sort, a écrit l’interprète tactique votre réseau social.

La vidéo nommée Roast Yourself Challenge Fénix Team a déjà dépassé 3,5 millions de vues en Youtube et cela a provoqué une énorme quantité de réactions dans les divers réseaux sociaux; mais certainement ce qui a attiré l’attention de tout le monde était la représentation évidente du youtuber de Tijuana.

Alors que certains adeptes montrent leur soutien inconditionnel à Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja, beaucoup d’autres condamnent la façon dont ils ont représenté l’ancienne star de Exposing Infidels et soulignent comme macho et humiliant ce qu’ils ont fait avec son image.

Ce ne serait pas la première fois que Juan de Dios Pantoja et Lizbeth Rodríguez s’affrontent. Il y a quelques mois, la chanteuse a déchaîné le youtubeur à cause de certaines vidéos partagées sur YouTube dans lesquelles ils se moquaient d’elle.

Face à cette situation, Liz n’est pas restée silencieuse et a déclaré qu’elle n’avait pas peur de Juan de Dios Pantoja, soulignant qu’elle connaissait de nombreux secrets sur lui. Le tumulte a atteint le Jukilop lorsqu’une vidéo très personnelle de Pantoja avec une fille qui n’était pas Kimberly Loaiza est apparue.

La plus grande gentillesse Elle a été très touchée après la publication de cette vidéo, à tel point qu’elle s’est séparée de l’amour de sa vie. Juan de Dios, pour sa part, a déclaré que Badabun était entré dans son téléphone portable et avait obtenu des informations de sa part; parmi eux, cette vidéo, afin de la garder sous contrôle.

Mais ce qui a le plus fait sensation, ce sont les affirmations de Lizbeth Rodríguez selon lesquelles Pantoja trompait Kim Loaiza avec un homme et comme si cela ne suffisait pas, il était quelqu’un de très proche d’eux, leur photographe Kevin Achutegui.

Kevin et Pantoja ont catégoriquement nié qu’il y avait autre chose que de l’amitié entre eux, notant que cette rumeur avait été lancée pour leur faire du mal. Malgré toute l’agitation, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont repris leur relation et plus que cela, ils se sont de nouveau mariés civilement et attendent maintenant leur deuxième enfant, un garçon.

Suite aux paroles de Juan de Dios Pantoja, les followers attendent quelle serait la réponse de Lizbeth Rodríguez et si ces photographies apparaîtront vraiment sur les réseaux sociaux.