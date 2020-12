Les photos privées de Kimberly Loaiza ont déjà fui, il y a des preuves! | Instagram

Jusqu’à présent, l’une des plus grandes célébrités de tout le Mexique est Kimberly loaiza qui est dans une grosse impasse, parce que certains supposaient Photos Privé qui au moment où elle a envoyé à son mari Juan de Dios Pantoja ont été pris de son téléphone portable, apparemment ils ont déjà été divulgués, avant cela, il y a des preuves qui ont été partagées.

Pendant quelques semaines, Juan de Dios Pantoja lui-même a partagé une publication sur Twitter qui a laissé de nombreux internautes perplexes, car il a lui-même déclaré que lorsque la société Badabun h @ ckeo son téléphone, il avait contenu cela Kimberly loaiza Il lui avait envoyé ce qui était assez privé, alors il a averti qu’en cas de fuite, Lizbeth Rodríguez en serait responsable.

Comme vous vous en souvenez, le couple a eu des conflits majeurs en début d’année avec l’ancienne fille de Badabun Lizbeth Rodríguez, car elle affirmait que Juan de Dios était un partenaire sentimental de Kevin Achutegui, cela a commencé avec plusieurs publications sur Twitter, plus tard quelques vidéos de l’interprète de ” Tactic “où il est apparu avec des femmes ayant des relations sexuelles.

Le conflit est devenu assez vaste, mais les preuves alléguées qui ont été présentées à ce moment-là n’étaient pas suffisantes pour déclarer Juan de Dios Pantoja coupable d’avoir Kimberly loaiza, parce que le jeune homme a allégué que les vidéos avaient été prises lors de leur séparation.

Pendant des mois, tout semblait aller bien, mais la rumeur sur d’éventuelles photos de La Lindura Mayor est immédiatement apparue, son mari a averti que quiconque les partagerait ferait face à un procès.

Ce 22 décembre, une vidéo a été partagée sur YouTube, sur la chaîne Es Neta, intitulée “Dernière minute les photos intimes de Kimberly Loaiza ont déjà été divulguées”, où il est expliqué comment cela s’est passé.

Dans la vidéo, on peut voir pendant environ 7 minutes que les photographies ont déjà été partagées et envoyées par courrier à certains youtubeurs, parmi lesquels les youtubero Fox et MauRG1.

De son côté, sur sa chaîne YouTube, le YouTuber Fox a défendu Kimberly Loaiza, demandant à ceux qui ont vu sa vidéo que si ses photos étaient divulguées sur les réseaux sociaux de dénoncer et de ne pas les partager, peut-être sous-entendait-il que de son côté il l’était déjà. avait en son pouvoir.

Bien sûr que Juan allait le dire, c’est une façon de dire que s’ils se révèlent, ils savent qui sont ceux qui les ont divulgués, arrêtez de dire que Juan est à blâmer, parce que les coupables sont ceux qui ont envoyé le courrier, vous voulez le jeter Kim et Juan, je ne les suis pas, mais elle est enceinte, mettez un peu à sa place, a partagé un internaute.

Plusieurs personnes ont immédiatement commencé à critiquer Juan de Dios Pantoja en affirmant que personne ne connaissait ces photographies, mais elles avaient déjà été partagées dans l’une des vidéos de Kim Loaiza, alors il l’a sûrement fait pour lancer un avertissement et peut-être se donner un idée de qui les partagerait.

Il est difficile de savoir exactement qui a partagé ces photos, mais peut-être que plus tard, cela se révélera immédiatement et, espérons-le, les images de Kimberly loaiza non.

Il y a des choses qui me font réfléchir Pourquoi cela m’arrive-t-il? La seule chose que je peux faire est de remercier Dieu et vous pour tant! Je t’aime », a partagé Kimberly Loaiza sur Twitter.

Les admirateurs de l’interprète de “Apaga la luz” sont à l’affût de tout mouvement contre elle, avertissant qu’ils agiront immédiatement en cas de problème, ils sont toujours solidaires de La Lindura Mayor.

