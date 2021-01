La reprise devrait maintenant aider les enquêteurs à déterminer ce qui a fait plonger l’avion Boeing 737-500 dans la mer lors d’une pluie battante samedi, quatre minutes après son décollage de l’aéroport principal de Jakarta.

Le chef de l’armée de l’air, le maréchal Hadi Tjahjanto, a déclaré que l’autre «boîte noire» de l’avion, l’enregistreur vocal du cockpit, allait probablement être bientôt trouvée car sa balise était émise dans la même zone.

Il doit être remis au Comité national de la sécurité des transports, qui supervise l’enquête sur l’accident.

Plus de 3600 sauveteurs, 13 hélicoptères, 54 grands navires et 20 petits bateaux fouillent la zone juste au nord de Jakarta où le vol 182 s’est écrasé et ont trouvé des parties de l’avion et des restes humains dans l’eau à une profondeur de 23 mètres (75 pieds ).

Les appareils ont été enterrés dans la boue des fonds marins sous des tonnes d’objets tranchants dans l’épave de l’avion, a déclaré l’amiral en chef de la marine Yudo Margono. Il a déclaré qu’au moins 160 plongeurs avaient été déployés mardi pour la recherche.

L'équipe de plongeurs de la marine qui a récupéré l'enregistreur de données de vol, revient au navire depuis le site du crash au large de Jakarta le 12 janvier 2021,

Jusqu’à présent, les chercheurs ont envoyé 74 sacs mortuaires contenant des restes humains à des experts en identification de la police qui ont déclaré lundi avoir identifié leur première victime, l’agent de bord Okky Bisma, 29 ans.

Sa femme, Aldha Refa, qui est également hôtesse de l’air pour Sriwijaya Air, a partagé son chagrin dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

«Mon mari est un homme aimant, pieux et super gentil», a-t-elle écrit sur Instagram. «Le paradis est votre place, chérie… soyez en paix là-bas.»

Les membres de la famille ont fourni des échantillons pour les tests ADN et la police dit que les résultats sont attendus dans quatre à huit jours.

Des plongeurs de la marine ont récupéré l’enregistreur de données de vol sur le site de l’accident au large de Jakarta.

Le porte-parole de la police nationale, Rusdi Hartono, a déclaré qu’environ 53 échantillons pour les tests ADN avaient été collectés mais que d’autres étaient encore nécessaires, en particulier auprès des parents et des enfants des victimes.

Le Comité national indonésien de la sécurité des transports (NTSC) a déclaré que le National Transportation Safety Board des États-Unis se joindrait à l’enquête sur l’accident.

Le président du NTSC, Soerjanto Tjahjono, a exclu une possible rupture en vol après avoir vu l’état de l’épave trouvée par les chercheurs.

Il a dit que le jet était intact jusqu’à ce qu’il heurte l’eau, concentrant le champ de débris, plutôt que de l’étaler sur une grande surface comme on le verrait avec un événement en vol.