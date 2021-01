Les pulls de Noël, dans l’ensemble, sont hideux.

Mais cette année, dites non aux pulls écarlates à barbe de Père Noël détachable ou aux cardigans émeraude en forme de sapins. Appelez-moi Ebenezer, mais il n’y a rien de chic dans la cohorte habituelle de tricot de Noël de la saison des fêtes.

Au lieu de cela, essayez d’adopter des tricots de Noël anti-festifs. «Que sont les tricots anti-festifs Christma?», Je vous entends pleurer! En termes simples, ce sont des tricots gonflés ornés d’embellissements Chirstmassy – paillettes, guirlandes et autres – sans rien de la nouveauté naff.

En effet, tout ce qui était digne de la pie était une grande nouvelle sur les podiums automne / hiver. Le designer JW Anderson a cousu toutes sortes d’embellissements festifs pétillants sur les cols tandis que des paillettes scintillantes inondaient les collections de Chanel, Céline et Dior.

Certains d’entre nous le sont déjà: la marque haut de gamme Hush a signalé que «paillettes» était le terme le plus recherché sur son site Web en novembre (John Lewis & Partners a constaté que le sweat-shirt à paillettes recyclées de Hush était l’article le plus populaire de ses 12 jours de Noël. Depuis le début du mois de décembre, les recherches de pulls ornés de paillettes et de cristaux ont augmenté de 72%, Christopher Kane et Self-Portrait étant parmi les plus populaires.

Il n’y a pas que la foule de la mode qui tente de renommer les pulls de Noël tels que nous les connaissons. Il a été annoncé en novembre que l’artiste visuel britannique David Shrigley publierait son interprétation du pull traditionnel de Noël avec une gamme d’offres en laine d’agneau, en collaboration avec Sunspel.

Dans une interview avec British Vogue, Shrigley a révélé qu’il n’était pas non plus impressionné par les pulls de Noël banals. «Ils semblent toujours incorporer du rouge et du vert qui ne fonctionnent tout simplement jamais ensemble. Deuxièmement, et plus important encore, ils ne sont portés que quelques jours par an. Pour cette raison, j’ai voulu faire un pull d’hiver. De cette façon, les gens voudront peut-être le porter toute la saison.

Pulls de Noël… mais faites-en la mode. Lorsque vous magasinez pour le vôtre, optez pour n’importe quelle pièce qui ferait tourner la tête d’une pie. Dans la rue principale, & Other Stories et Mango ont produit des pulls étincelants, tandis que dans le haut de gamme de prix se trouvent des offres festives à la mode de Christopher Kane et Bella Freud, basés à Londres.

Quel que soit votre budget, mettez les tricots de nouveauté désagréables et investissez dans des pulls scintillants de qualité qui résisteront à l’épreuve du temps.

Ci-dessous, nous avons rassemblé certains des meilleurs.

