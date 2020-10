Dès qu’il est couvert, Joselyn Cano nous montre les résultats du Gym | INSTAGRAM

Qui ne connaît pas le jeune mannequin Joselyn Cano, manque beaucoup, car aujourd’hui elle est considérée comme l’une des plus belles femmes mexicaines du réseau social Instagram, classée parmi les plus belles et appréciées des internautes.

Il en compte déjà plus de 12,7 millions suiveurs dans l’application photo, dans laquelle elle place toujours de superbes photos, cherchant à ravir les élèves de tous ceux qui l’observent.

A cette occasion, nous aborderons l’une des photos de Joselyn Cano où la jeune femme a voulu montrer les résultats du Gym, avec lequel elle a réussi à préserver sa silhouette, qui a sûrement bénéficié de l’aide des scalpels.

L’instantané a réussi à rassembler plus de 263 000 likes en peu de temps et y précise que la photo était difficile à réaliser, il a donc dû faire un effort: “C’était très difficile à couvrir et à modifier pour le rendre sûr pour Instagram. Vous devriez voir la version originale. En cliquant sur le lien dans la biographie “.

Avec cela, nous découvrons que ses photos touchent la limite de c3nsura donc à de nombreuses occasions, elle doit couvrir la chose la plus importante avec quelque chose et elle le fait de manière très intelligente car la fille sait qu’elle doit soutenir ses fans sans s’exposer à quoi Ils clôturent son compte, ce qui lui a permis de se consacrer à ce qu’il aime le plus dans le mannequinat et le divertissement.

Joselyn a un super joli visage, il ressemble à celui d’un ange donc à plusieurs reprises les internautes l’ont considérée comme l’un des visages qu’ils aiment le plus voir et bien plus encore à cause de la façon dont elle modèle, étant une professionnelle, elle fait toujours les poses le plus intéressant et le plus attrayant possible, je me sens comme une experte dans ce qu’elle fait.

La jeune femme est très calme et sérieuse, donc son visage représente toujours cette paix qu’elle a et qu’elle a partagée avec nous à travers ses histoires, dans lesquelles elle nous rapproche toujours un peu plus de sa vie personnelle, donnant un grand plaisir à tous ceux qui veulent la connaître un peu plus à fond.

Joselyn Cano n’a que 29 ans, née le 14 mars 1991, il lui suffit de poser devant la caméra pour avoir des millions d’adeptes et pas mal de gâtés et heureux. Malgré le fait que sa carrière non seulement de mannequin mais aussi de créatrice de mode et de personnalité Internet ait commencé en 2018, ce n’est qu’en 2014 qu’elle a commencé à gagner en notoriété, car elle a participé à un magazine ayant le rôle principal, dans le Page de Couverture.

Cano s’est également aventuré dans les affaires, vendant les pièces qu’il utilise dans les vidéos proviennent de sa gamme de maillots de bain deux pièces, des dessins que vous pouvez obtenir ses modèles sur sa page, à certaines occasions, il a partagé des photos d’eux.

La principale raison pour laquelle vous ne publiez pas quotidiennement sur votre Instagram, car il a une page privée qui est reconnue comme un seul fan, certaines célébrités et d’autres personnes ne sont pas du support qu’elles partagent du contenu exclusif, ce que nous ne pouvions sûrement pas voir sur Instagram. parce que l’application les censurerait immédiatement et supprimerait le message.