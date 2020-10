Des regards complices entre Juanpa Zurita et Yuri déclenchent des rumeurs | Instagram

Apparemment, un échange de regards a été le début d’une vague de rumeurs qui tournent désormais autour du chanteur Yuri et de l’influenceur Juanpa Zurita, tous deux membres du deuxième programme de “¿¿Qui est le masque? “.

Dans ce deuxième volet de l’émission populaire, les chercheurs tentent de deviner qui se cache derrière chacun des costumes des 18 personnages qui s’affrontent chaque semaine pour être couronnés dans cette émission.

Le programme de divertissement, qui est une version du programme sud-coréen “The Masked Singer”, qui est dirigé par Omar Chaparro et Natalia Tellez.

Ses participants, dont Yuri, Consuelo Duval, Carlos Rivera et Juanpa Zurita Ils ont l’une des tâches les plus importantes du spectacle et c’est de deviner qui se cache derrière les masques.

Cependant, il y a d’autres détails qui captent l’attention du public et c’est donc en ce qui concerne le jeu des regards que de nombreux internautes ont remarqué entre le chanteur et le célèbre jeune homme, une vague de suspicions a été renversée sur l’interprète de “Damn printemps »et l’influenceur populaire Juanpa Zurita existe quelque chose au-delà, comme l’ont souligné certains commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Pour les utilisateurs, la grande différence d’âge qui existe entre les deux n’est pas suffisante car cela ne les a pas empêchés d’exprimer leurs soupçons et certains ont même exprimé que le célèbre couple faisait vraiment un bon couple et c’est cela dans certains moments tout au long. du programme de télévision ont profité de l’occasion pour lancer l’un ou l’autre compliment, ce qui alimente encore plus la polémique.

Compte tenu de ces rumeurs, Juanpa Zurita n’a eu d’autre choix que de parler de certains aspects de sa vie personnelle et a confirmé qu’en ce moment, il y a quelqu’un de très spécial qui occupe son cœur.

Quelle a été votre réaction en le rencontrant?

Cependant, pour beaucoup, il ne fait aucun doute qu’il y a une grande chimie entre les deux et Yuri elle-même a parlé du sujet lors d’une interview précédente pour l’émission “Hoy” et lorsqu’elle a été interrogée sur le sujet, c’est ce qu’elle a dit lorsque les deux se sont rencontrés. , qui aurait apparemment dépassé les attentes de l’artiste.

Quand je le rencontre, nous avons une alchimie parfaite, évidemment il me dit beaucoup de choses sur la nouvelle génération que je ne connais pas beaucoup et je lui parle de tout des années 80, 70, 90 car il n’est pas musicien.

J’avais peur de le rencontrer

La chanteuse de jarocha a accepté à un moment donné que l’arrivée de l’influenceur au programme lui causait une certaine peur, motivée par la même différence d’âge et comment la relation avec lui allait se dérouler, comme au début, elle a souligné que cela générait le sentiment qu’en étant “Millennial” et être d’une époque très différente ne ferait pas une bonne équipe:

Il me semble que le garçon est maman! Tranche et en plus, c’est peut-être mon fils, c’est un petit garçon, a déclaré l’extraverti de Veracruz dans une interview «Avec les stars».

Cependant, maintenant cela a été laissé de côté depuis qu’ils soulignent que le bon haltère qu’ils ont fabriqué est indéniable, bien que d’un autre côté, les utilisateurs assurent que les étincelles d’amour sautent entre eux.

Pour de nombreux fans de l’émission, Yuri essaie simplement de contenir ses sentiments pour l’influenceur tandis que Juanpa s’emballe davantage sans s’inquiéter du scandale.

Vous pouvez également lire la nouvelle mise à jour de Presume Juanpa Zurita de son jeu

Même Yuri elle-même a révélé dans l’interview qu’elle avait plus tard commencé à suivre Juanpa sur les réseaux sociaux qui compte un grand nombre de followers, 27 millions de followers, a révélé le même chanteur.