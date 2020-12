Règles strictes que Gal Gadot doit suivre pour être Wonder Woman | .

Connu comme Wonder Woman L’actrice Gal Gadot doit suivre certaines règles afin de jouer parfaitement son personnage, affirment-ils.

Depuis sa première apparition dans l’univers de DC Comics, l’actrice et reine de beauté d’origine israélienne Gal Gadot Il a attiré l’attention du public, bien que sa première apparition dans “Batman vs Superman: Dawn of Justice” en tant que “Wonder Woman” ait été assez courte, il a rapidement réussi à devenir une icône.

On dit qu’avant de s’engager dans trois films auxquels elle participerait en tant que Diana Prince (Wonder Woman), elle n’a pu voir les scripts qu’après avoir signé et démarré le processus de production, ceci dans le but de veiller à la confidentialité des projets. auquel il participerait.

Cependant Gal Gadot Non seulement elle a dû respecter cette règle «simple» mais compréhensible, mais une fois qu’elle a signé ses contrats et commencé le processus d’enregistrement, elle ne pensait pas devoir apprendre à faire certaines choses qui lui semblent si naturelles aujourd’hui.

Comme vous le savez bien, Wonder Woman n’utilise pas de masque, donc Gal Gadot doit faire ses propres scènes d’action et cascades pour donner plus de crédibilité à son personnage dans le film.

C’est à travers une vidéo qui a été partagée sur YouTube le 28 décembre 2019 où ils ont mentionné certaines des règles que Gal Gadot doit suivre, elle a été téléchargée sur la chaîne De Cine – By ., intitulée “Strict Rules That Gal Gadot doit continuer à jouer à Wonder Woman “, nous le partagerons tout de suite avec vous.

Ceci pour son premier film solo en tant que Wonder Woman comprenait des scènes dont vous vous souviendrez peut-être comme quelque chose de «naturel» en elle, et c’est quelque chose dont l’actrice n’était pas consciente, c’est qu’elle devrait monter à cheval, comme nous l’avons déjà mentionné. ne le savait pas avant le début du processus de production, alors Gal Gadot Il a dû commencer par des cours d’équitation, en conséquence il s’est retrouvé avec des ecchymoses aux jambes, mais tout cela à cause de son caractère.

Dans le cadre du processus, l’actrice devait aussi avoir un entraînement et une condition physique ardus, non seulement parce qu’elle était très mince était synonyme d’agilité, donc des mois auparavant, elle devait préparer son corps non seulement avec des exercices mais aussi avec son régime. qui était riche en légumes et en eau.

Le résultat de son entraînement physique ardu, Gal Gadot, s’est terminé par des blessures à la colonne vertébrale en raison peut-être des cascades qu’elle a dû faire pour certaines des scènes des films solo de Wonder Woman, tout comme dans Wonder Woman 1984.

Je me souviens quand une vidéo de sa formation est sortie pendant les enregistrements de la WW et beaucoup de gens ont commenté qu’elle était très maigre, qu’elle était inconnue, qu’elle manquait d’attributs, la leçon est que les bonnes choses viennent de personnes inattendues et parfois elles sont surprenantes et définitivement Gal Gadot est Wonder Woman », a déclaré Linamed un internaute.

La popularité de Wonder Woman s’est tellement répandue non seulement sur les réseaux sociaux de Gal Gadot mais aussi dans sa vie quotidienne, car elle a choisi de jouer son personnage hors écran pour des œuvres de qualité où elle a tendance à porter son costume, à certaines occasions, nous l’avons vue dans les hôpitaux donner de l’amour et de l’espoir aux petits comme un super-héros.

À plusieurs reprises et dans des interviews, Gal Gadot a déclaré qu’il adorait jouer Diana Prince, il continuera sûrement à le faire pendant longtemps, son prochain film à sortir est peut-être l’un des plus attendus tout au long de l’année car il a dû être reporté constamment en raison de à la pandémie.

