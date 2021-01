Avez-vous fini de faire des folies sur des survêtements et des pantoufles? Vous en avez assez de faire exploser votre budget dans la charcuterie locale?

Pour ceux qui ne veulent plus jamais regarder un autre ensemble de vêtements de détente, c’est le moment idéal pour économiser les sous pour un investissement sérieux.

Et quel meilleur investissement vestimentaire qu’un sac à main intemporel magnifiquement fait? Et les défilés printemps / été 2021 étaient remplis de sacs brillants que vous allez acheter maintenant et que vous aimerez toute votre vie.

De Gucci à Prada, ce sont les tout nouveaux sacs d’investissement à connaître maintenant.

Dior Caro

(

Sac Dior Caro

/ Dior)

Conçu par Maria Grazia Chiuri et lancé lors de la collection Cruise 2021 de la marque, le nouveau sac Caro de Dior est un hommage à la sœur de Christian Dior, Catherine Dior – affectueusement surnommée «Caro». L’élégant sac à bandoulière chaîne est en cuir souple au motif cannage et est disponible en noir, gris, bleu ciel et vert menthe, ainsi qu’en petites versions en shearling, denim brut et Tie & Dior. Les maillons de sa chaîne représentent la signature «CD» de la marque et font écho au fermoir CD. Un nouveau classique en devenir.

(Dior) (Dior)

Petit sac Dior Caro en denim, 2 600 £ | Dior.com

Sac Bottega Triangle

De retour en novembre, Bottega Veneta a lancé sa collection Wardrobe 01, une capsule de pièces confortables, pratiques, unisexes et sexy conçues pour vivre éternellement dans votre garde-robe. Dans le cadre de la capsule, les fabricants de sacs à succès ont laissé tomber un nouveau motif de sac à main: le Triangle, une autre pochette surdimensionnée qui vient avec une bandoulière et une découpe en forme de triangle en haut. Il est disponible dans tout, du cuir de veau kaki doux au bouclé fuchsia, mais j’ai un petit truc sur le numéro de macramé vert lime. Pas toi?

(Bottega Veneta)

Sac Bottega Veneta Triangle, disponible en ligne fin janvier. Prix ​​sur demande.

(Bottega Veneta)

Sac Bottega Veneta Triangle, disponible en ligne fin janvier. Prix ​​sur demande.

Prada Cleo

En ce qui concerne les sacs, la tendance à la nostalgie des années 90 ne montre aucun signe de ralentissement, et le dernier sac à main de Prada montre une fois de plus que l’étiquette mène la charge dans le passé. Lancée dans le défilé Prada “ Multiple Views ” SS21 et présentée dans la collection de vêtements pour femmes Printemps / Été 2021, la silhouette Cleo est fortement influencée par les archives Prada et se présente dans une forme légèrement plus ample que la mini-nylon ultra-populaire de la marque et son veau de luxe fabrications en cuir. Le sac, qui se décline en modèles à rabat et à ouverture par le haut, est disponible en noir et blanc intemporel, en rose blush et en une acqua signature Prada, et l’ensemble Insta l’aime déjà.

(Prada)

Sac porté épaule en cuir brossé Cleo en acqua, 1 520 £, Prada | Prada.com

(Prada)

Sac porté épaule en cuir brossé Cleo noir, 1 520 £, Prada | Prada.com

Sac Chloé Kiss

(

Piste Chloé SS21

/ Chloe )

Si vous cherchez à acheter un sac aussi glamour qu’un bijou, ne cherchez pas plus loin que le sac Kiss de Chloé. Lancé lors du défilé Printemps / Été 2021, le sac Kiss présente un élégant fermoir à bijoux en métal conçu pour évoquer des images d’une “ bouche féminine ” et s’inspire des récentes collections de bijoux de la marque. Délicieuse!

( Chloe )

Chloé Kiss Bag en cuir de veau, 1037 £. En magasin en février.

( Chloe )

Chloé Kiss Bag en cuir de veau, 1037 £. En magasin en février

Monogramme Saint Laurent

Si vous aimez l’esthétique du monogramme mais préférez quelque chose d’un peu plus subtil que Burberry ou Fendi, vous adorerez la collection de sacs Monogram All Over de Saint Laurent. Du cartable en toile beige au seau en daim bordeaux, ce sont des sacs qui transforment votre affiliation à la marque dans un murmure, pas un cri.

( Saint-Laurent )

Petit sac à main Monogram, 1 225 £, Saint Laurent | Ysl.com

( Saint-Laurent )

Sac seau Monogram, 1 415 £, Saint Laurent | Ysl.com

Gucci Jackie 1961

Depuis que l’ancienne première dame Jackie Kennedy a été photographiée avec ce sac dans les années 70, le sac Jackie de Gucci est devenu un incontournable. Pour 2021, le style se décline en différents coloris et matériaux, du cuir de veau bordeaux au monogramme en toile, le tout avec la quincaillerie dorée emblématique de la marque. Vous recherchez un investissement garanti pour conserver sa pertinence? Ce sac a une résistance sérieuse.

(Gucci)

Sac hobo Jackie 1961 moyen, 1 750 £, Gucci | Gucci.com

(Gucci)

Petit sac hobo Jackie 1961, 1 590 £, Gucci | Gucci.com