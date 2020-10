Semaines pleines de controverse, Lucía Méndez a même eu un baiser | INSTAGRAM

Après récemment, l’artiste mexicaine, Lucía Méndez, a donné beaucoup à parler aux internautes, en raison de son incident en chantant son nouveau single en plein direct, ce week-end le renommé YouTuber «Roi Grupero» Il l’a exaspérée en «volant» un baiser sur la bouche lors de l’enregistrement d’un programme produit par Pedro Moctezuma.

Bien qu’il soit bien connu qu’une partie de la personnalité du influenceur C’est pour soulever la polémique, puisqu’il a abusé à plusieurs reprises de la proximité et de la confiance de certaines célébrités qu’il a interviewées, dans le cadre du ton irrévérencieux de ses publications, mais cette fois il est allé plus loin en embrassant Lucía Méndez sur les lèvres. .

Bien qu’il ait trouvé le point drôle, la diva du feuilleton mexicain n’a pas du tout eu le même effet, la faisant réagir immédiatement avec une gifle, tout cela lors de l’enregistrement de l’émission.

Et, comme si cela ne suffisait pas, sur son compte Instagram «Rey Grupero» il s’est vanté d’avoir «donné un baiser» à Lucía Méndez et a partagé la vidéo du moment inconfortable qui a fait passer l’artiste: «Hahahaha, j’ai donné un bisou à Lucía Mendez, hahaha c’était délicieux », a écrit le chauffeur.

En plus du clip qui a capturé le moment exact où l’interaction s’est produite, Rey Grupero a téléchargé un enregistrement sur le même réseau où vous pouvez voir comment il vivait avec Lucía, qui, selon le vlogger, était très bouleversée, mais le présentateur n’était pas a présenté des excuses.

Cependant, qui a fait un geste de considération pour Lucía Méndez, c’est le producteur Pedro Moctezuma, qui a été celui qui a invité le youtubeur à l’émission dans laquelle il a «profité» de la célèbre actrice.

Selon le présentateur, le baiser était une sorte de “vengeance”, car dans la dynamique du spectacle ils ont commencé à l’ennuyer et lui ont même fait un “pantalon chinois”; Cette dynamique aurait été la raison pour laquelle il a décidé d’arracher un baiser à la star.

«Aujourd’hui, je veux vous raconter une histoire triste et heureuse. C’est Pedrito Moctezuma et il m’invite à un programme avec la diva Lucía Méndez. Tout ce que j’ai à faire est de peindre et de me comporter. Je me comportais bien, mais ils ont commencé à me déranger. Ils riaient et riaient parce qu’ils m’ont fait des pantalons chinois. J’ai tenu la verge et même dansé. Mais quand il livre le tableau, il arrive avec une surprise », a expliqué l’influenceur mentionné.

Et, concernant la situation que Lucía a vécue il y a quelques jours dans le forum d’enregistrement du programme de l’émission «De primera mano», où elle a présenté sa nouvelle chanson «Mi México», une interprétation dont elle a brusquement cessé de montrer un playback, le bureau de l’actrice a révélé que la situation était due à un coup de klaxon et qu’il y avait un court-circuit dans le forum.

Bien que nous ayons pu remarquer que l’explosion n’a pas été entendue dans l’audio, car elle vient directement de la cabine et non du forum, pour cette raison, le chanteur, après avoir remarqué l’événement inattendu, a décidé d’arrêter la comédie musicale.

C’est jusqu’à la fin du programme et après l’interview que Lucía a répété la chanson, et il n’y avait plus de problèmes techniques.

“Pour ceux qui critiquent l’utilisation de la lecture, je vous informe que de nombreuses fois dans les programmes en direct, il est très difficile de promouvoir une chanson en direct, en raison de toutes les exigences qui sont nécessaires à un ingénieur du son et de la musicalisation spécial comme s’il s’agissait d’un concert. en live, ici l’essentiel est que c’était une frayeur qui n’arrivait pas aux adultes, je remercie Gustavo Adolfo et toute son équipe pour toute leur attention, je les aime et comme toujours, merci beaucoup », a déclaré le chanteur.