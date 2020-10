Vendredi matin, les CrossFit Games 2020 ont officiellement débuté avec le premier des cinq événements. Les cinq meilleurs athlètes masculins et les cinq meilleures athlètes féminines se sont dirigés vers l’emblématique Ranch en Californie et ont commencé leurs quêtes pour atteindre le podium. Ce qui a suivi a été une folle journée de compétition qui a comporté une intrigue considérable, plusieurs arrivées surprenantes et un règne continu de domination.

Alors que deux athlètes ont connu le succès lors de la première journée de compétition, les huit autres ont connu des sommets épiques et des bas décevants. Ceux qui étaient censés pousser pour le titre de Fittest on Earth ont lutté tôt et ont dû se battre pour rester en lice pour le titre. En revanche, trois jeunes surprenants ont fortement impressionné lors de la première journée de compétition tout en restant dans la discussion. Voici quelques-uns des meilleurs et des pires moments de la journée pour chaque athlète.

Tia-Clair Toomey

Point haut: La triple championne en titre, l’Australienne Tia-Clair Toomey a déclaré aux journalistes avant les Jeux qu’elle était la plus en forme qu’elle ait jamais été. Elle a confirmé sa déclaration en remportant les trois premières épreuves de la phase finale, le Reload 2007, le Corn Sack Sprint et le CrossFit Total. Ces victoires, associées à l’événement final de l’étape 1, sont entrées dans l’histoire. Toomey est devenu le premier athlète à remporter quatre épreuves consécutives, brisant une égalité avec Rich Froning et Mat Fraser.

Point bas: Bien que Toomey soit l’athlète féminine la plus dominante de l’histoire des CrossFit Games, elle a un domaine de son jeu qui a besoin de travail. Elle n’est pas aussi adepte des marches d’équilibre que ses quatre autres finalistes. Toomey a participé au sprint Handstand de 100 verges mais a pris du retard. Elle a terminé à la cinquième place, ajoutant seulement 15 points à son avance.

Brooke Wells

Épreuve féminine 4 – Sprint en équilibre 1. Brooke Wells 🇺🇸 – 1: 21.22

2. @KariPearce_ 🇺🇸 – 1: 23,32

3. @haleyadamscf 🇺🇸 – 1: 24.25

4. @katrintanja 🇮🇸 – 1: 40.00

5. @TiaToomey 🇦🇺 – 2: 05.67 pic.twitter.com/I4PJvZVKfT – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 23 octobre 2020

Point haut: Après deux cinquième places consécutives pour commencer les Jeux, Wells avait besoin d’un coup de pouce. Elle a obtenu la deuxième place du CrossFit Total, puis a remporté la première victoire de l’année. Wells a pris rapidement les devants lors du sprint Handstand de 100 verges et n’a jamais regardé en arrière. Elle a battu l’ancienne gymnaste Kari Pearce et a accumulé 100 points cruciaux.

Point bas: Brooke Wells est entré dans la phase finale des CrossFit Games avec un battage médiatique considérable après avoir terminé la première étape à la deuxième place. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle était la plus en forme qu’elle ait jamais été et qu’elle était prête à exposer ces progrès. Cependant, Wells a connu des difficultés lors de l’événement Reload 2007. Elle était en bonne voie pour terminer quatrième au classement général, mais a échoué à plusieurs reprises, ouvrant la porte à Katrin Davidsdottir. Wells a terminé l’événement d’ouverture à la cinquième place, obtenant seulement 15 points et suscitant l’inquiétude chez certains fans.

Haley Adams

Point haut: La compétitrice de 19 ans de Haley Adams a réalisé une très bonne performance lors de la première journée des CrossFit Games. Elle a terminé deuxième lors de la première épreuve et a montré que son top 10 en 2019 n’était pas un hasard. Cependant, le meilleur moment d’Adams est survenu lors de la course de six milles. Elle a suivi le rythme de Toomey pendant la première mi-temps, mais l’a fait bouger lors du retour au point de départ initial. Adams a dépassé le champion en titre et a continué à gagner du terrain sur Katrin Davidsdottir. Elle a finalement terminé à la deuxième place, ajoutant 75 points supplémentaires à son total.

Point bas: La plus jeune concurrente féminine, Adams a beaucoup de talent, mais il y avait des questions sur sa capacité à bien faire lors d’événements plus lourds. Elle a bien performé dans l’ensemble, mais la quatrième place l’a légèrement limitée. Adams avait le squat le plus bas (260 livres) et une pression stricte (127 livres) tandis que son soulevé de terre (325 livres) était le quatrième plus lourd.

Katrin Davidsdottir

Comment ça a commencé: comment ça s’est terminé: pic.twitter.com/o8g2jWkmtw – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 24 octobre 2020

Point haut: Le “chien de traîneau”, Katrin Davidsdottir, est familier avec le succès lors d’événements longs et exténuants. Plus précisément, elle adore participer aux sprints en côte et aux courses de trail. Il n’est pas surprenant que le meilleur moment du double champion ait eu lieu lors de la finale. Elle est tombée derrière Toomey et Adams pendant le Ranch Trail Run et a couru jusqu’à la ligne d’arrivée en pensant qu’elle avait assuré la troisième place après trois milles. Cependant, Davidsdottir a appris qu’elle devait recommencer tout le cours, bien que dans l’ordre inverse. Elle a fait un grand sourire et a passé ses camarades athlètes au cours des trois derniers kilomètres. Davidsdottir a facilement remporté la victoire et 100 points critiques, la plaçant en lice pour une place sur le podium.

Point bas: Davidsdottir a passé 2020 à faire face à une blessure, ce qui l’a empêchée de participer à la compétition et a limité son entraînement. Le problème a également suscité des inquiétudes quant au CrossFit Total et à savoir si elle devrait concourir pour la victoire. L’événement s’est mieux déroulé que prévu, mais Davidsdottir était toujours incapable de suivre le rythme du soulevé de terre. Elle a échoué sa dernière tentative à 295 livres et a ouvert la porte à Adams pour se faufiler à la quatrième place.

Kari Pearce

Point haut: L’athlète des Jeux éternels Kari Pearce est entrée dans le week-end de compétition dans l’espoir d’obtenir le premier podium de sa carrière. Elle a commencé décemment avec deux troisièmes places en trois épreuves, mais son meilleur moment a eu lieu lors du sprint de 100 verges en handstand. Pearce a couru Wells tout le long du terrain et a terminé à seulement deux secondes de son pair, bloquant 75 points dans le processus.

Point bas: Pearce était globalement cohérent lors de la première journée de compétition. Elle n’a terminé dernière lors d’aucun événement mais n’en a pas non plus gagné. Elle est restée au milieu du peloton. Cependant, elle a eu des difficultés lors de deux événements au Ranch. Pearce a terminé quatrième du sprint du sac de maïs après avoir pris du retard sur Adams. Elle a également pris du retard au début du trail et n’a pas récupéré. Elle a terminé quatrième au classement général dans la course de six milles, ne restant devant Wells.

Mat Fraser

Point haut: Il y a eu plusieurs moments forts pour le quadruple champion Mat Fraser. Il a remporté le Reload 2007 et le Corn Sack Sprint pour se forger une avance considérable sur la compétition. Il a ensuite dominé le Handstand Sprint et le Trail Run – bien que la dernière épreuve ait été son meilleur. Fraser a couru la recrue Justin Medeiros tout au long de la course de trois milles, sprintant finalement vers ce qu’il croyait être la ligne d’arrivée. À ce stade, le directeur des Jeux Dave Castro a informé Fraser qu’il devait exécuter tout le parcours en sens inverse. Le champion en titre a renversé Castro en pensant qu’il plaisantait mais s’est rapidement rendu compte qu’il devait vraiment courir encore trois milles. Il a ensuite rassemblé son énergie et a ensuite dépoussiéré la compétition en route vers sa quatrième victoire de la journée.

Point bas: En tant que vainqueur de quatre des cinq premières épreuves, Fraser n’a pas eu de véritable «point bas» lors de la première journée. Cependant, il a raté une occasion de balayer les événements. Il a affiché les poids les plus lourds lors du squat arrière et des parties de presse stricte du CrossFit Total, mais Jeffrey Adler a pris la tête avec son soulevé de terre de 567 livres. Fraser n’avait pas besoin d’égaler ce poids; il devait simplement soulever assez pour lui donner plus de points au total que son pair. Il a réussi un soulevé de terre de 535 livres relativement facile, mais a terminé l’événement à seulement sept livres de moins que le poids total d’Adler, terminant à la deuxième place.

Noah Ohlsen

Point haut: Vétéran des Jeux, Ohlsen a déjà connu les hauts et les bas de l’emblématique Ranch. Cette histoire comprend une 32e place dans le trail original. Ohlsen a déclaré aux journalistes avant les Jeux qu’il voulait “la rédemption” et il a atteint cet objectif vendredi soir. Il a pris la troisième place au classement général de la course, obtenant 55 points.

Point bas: Finisseur deuxième des CrossFit Games 2019, Ohlsen a déclenché des proclamations selon lesquelles il pourrait pousser Fraser à la première place en 2020. Cependant, sa première épreuve s’est très mal passée. Ohlsen a terminé le premier rang du 1500 mètres et s’est immédiatement lancé dans les cinq rounds de musculation et de remontées d’épaule contre la tête. Il a eu beaucoup de mal pendant la seconde moitié de l’événement, échouant à plusieurs reprises et prenant du retard. Il est passé de la tête du peloton à la dernière place et n’a obtenu que 15 points.

Justin Medeiros

Ce partenaire d’entraînement qui vous reçoit toujours à la fin de l’entraînement … Jeff Adler ramasse de précieux points dans Corn Sack Sprint. pic.twitter.com/qKQniBscpU – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 23 octobre 2020

Point haut: Il y a eu plusieurs moments forts pour la recrue Justin Medeiros lors de la première journée de compétition. Cependant, la première épreuve a montré qu’il était prêt à se battre pour une place sur le podium. Il a suivi le rythme de Fraser lors de la difficile épreuve Reload 2007 tout en montrant ses compétences musculaires et sa capacité à soulever des poids lourds. Medeiros a terminé à seulement huit secondes du champion en titre et a montré aux journalistes qu’il n’allait pas décevoir.

Point bas: La recrue de l’année à Medeiros a connu une très bonne première journée de compétition. Il a obtenu trois deuxièmes places distinctes, le gardant en lice pour une place sur le podium. Cependant, il a commis une erreur de recrue lors du Corn Sack Sprint. Medeiros a dominé la colline avec le sac de 50 livres sur ses épaules et s’est dirigé vers la ligne d’arrivée. Jeffrey Adler, quant à lui, a utilisé la dernière partie de son énergie pour sprinter devant Medeiros avec à peine quelques centimètres restants dans la course. La recrue a terminé l’épreuve avec seulement 15 points contre 35.

Jeffrey Adler

Pas de musique. Pas de foule. Trois ascenseurs max. Accroupissez-vous, appuyez et tirez. Les hommes les plus aptes au monde sont vos concurrents. Êtes-vous prêts à relever le défi? pic.twitter.com/BxJ9hnloqy – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 24 octobre 2020

Point haut: Avant les Jeux, le Canadien Jeffrey Adler a déclaré qu’il voulait voir des poids lourds au cours de la fin de semaine. Il a soutenu ses commentaires en dominant la partie soulevé de terre du CrossFit Total. Adler a réalisé un record personnel sur les trois ascenseurs et l’a fait sans porter de ceinture de poids. Son soulevé de terre de 567 livres lui a donné une victoire de sept livres sur Fraser et la première victoire de sa carrière.

Point bas: Adler s’est entretenu avec des journalistes avant le début de la compétition et a déclaré qu’il avait un point faible certain. Il a proclamé que tout événement d’équilibre ne joue pas sur ses forces. Cette déclaration s’est réalisée lors du sprint de 100 verges en équilibre. Adler a pris du retard sur le rythme de ses pairs et a terminé 11 secondes derrière le quatrième.

Samuel Kwant

«Aux trois quarts de la hauteur, les jambes ont commencé à s’arrêter… bien pire que je ne le pensais. Je devais juste continuer à bouger. —Samuel Kwant 🇺🇸 pic.twitter.com/8RxIMOkevW – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 24 octobre 2020

Point haut: Samuel Kwant, le plus silencieux des concurrents, a terminé la journée cinquième au classement mais a trouvé un certain succès lors des premiers événements. Son meilleur moment a eu lieu lors du Corn Sack Sprint au Ranch. Kwant a saisi le sac de 50 livres et a fait courir ses camarades sur le flanc d’une colline très raide. Il a dépassé Adler, Ohlsen et Medeiros tout en gardant le rythme derrière Fraser. Kwant a terminé avec une meilleure deuxième place en carrière, ajoutant 75 points à son total.

Point bas: Kwant a bien performé dans l’ensemble compte tenu du niveau de talent du côté masculin de la compétition. Cependant, il y a eu un événement qui lui a vraiment causé des problèmes. Kwant a eu du mal à maintenir son rythme précoce pendant la course de sentier d’environ six milles qui a couronné la liste des événements de vendredi. Il a pris du retard sur ses pairs pendant la seconde moitié de la course et a perdu beaucoup de terrain sur les collines très escarpées. Il a finalement terminé en 1h10, à un peu moins de 10 minutes d’Adler.

