Anne Hathaway lève les bras et éclate de rire. Malin, puissant et implacable comme les grandes peurs de l’enfance. Puis, Robert Zemeckis a déjà établi l’idée que les sorcières, ces femmes étranges et belles sous lesquelles se cachent des monstres, elles sont là pour terroriser et si possible blesser les enfants qui se dressent sur leur chemin. Au même titre que Roald Dahl, la nouvelle version cinématographique analyse l’idée de ce secret inquiétant caché par un groupe de femmes belles et dangereuses, aussi proches qu’elles le sont tous les jours. Nicolas Roeg l’a également fait dans sa version de 1990, dans un regard beaucoup plus coloré et cruel sur l’histoire mais qui a mis en évidence une idée bien précise: le pouvoir féminin est celui du soin.

À peu près à la même époque, le quatuor d’adolescentes sorcières de The Craft réfléchit sur le bien et le mal à partir d’un espace émotionnel très différent à la façon dont Andrew Fleming l’a fait dans sa version de 1996. Dans laquelle l’urgence du mal, la rivalité et l’éveil sexuel des adolescents ont créé une histoire dans laquelle le pouvoir des femmes devait être mesuré à travers leur capacité à comprendre la cruauté, le pouvoir de la vengeance et même le meurtre.

La nouvelle version est un voyage qui part du récit classique de la rébellion qui trouve une manière violente de se manifester, d’exprimer des idées plus proches des sensibilités actuelles. Mais le message est toujours là, constant et puissant: les sorcières, des femmes avec une capacité mystérieuse et avec le genre de pouvoir qui est soutenu par un conte invisible sur les dangers de ces dons – obtenus par énigme ou naturellement – conduisent toujours à la menace.

Les nouvelles histoires de sorcières sont-elles féministes? Même les anciens? À une époque où le féminisme est un mot contesté et débattu plus ou moins inexactement dans les cercles politiques, ce ne sont pas des questions faciles. Mais à Hollywood, la sorcière a toujours occupé une place de choix pour comprendre un type d’héroïne qui ne dépend pas du courage masculin, indépendant et redoutable, difficilement comparable à d’autres types de personnages.

Est-ce une sorte de message sur la qualité de la femme sage et bien informée?

En 1958, le film de Richard Quine Je suis tombé amoureux d’une sorcière a été l’un des plus rentables et a ouvert la possibilité d’autres réinventions inoffensives du sujet.

Kin Novak émerveillée par sa beauté considérable pour être un personnage avec des ombres énigmatiques, qui ont ébloui le public. En 1964, l’inoubliable Samantha Stevens (Elizabeth Montgomery) est devenue une icône de la télévision lorsqu’elle est tombée amoureuse d’un publiciste charmant et aux longues oreilles sur la série Bewitched, qui présente le prélude à une situation qui se répéterait désormais dans autant de versions du thème: la sorcière au visage de femme ordinaire.

Mais Samantha, bien que respectant les conventions de la femme de l’époque, était aussi une femme brillante, aimable et pleine de personnalité qui remplissait l’écran d’un type d’énergie qui en faisait non seulement l’une des actrices les mieux payées de sa vie. temps, mais son personnage dans un nouveau stéréotype de sorcière qui a pénétré l’imaginaire populaire.

Le mauvais sourire

Bien sûr, Gillian de Novak et Samantha de Montgomery étaient des réinventions douces et inoffensives d’une idée beaucoup plus puissante.

En 1974, le réalisateur italien Dario Argento amènerait au cinéma la sorcière qui perdure dans la culture pop encore aujourd’hui: une femme implacable, puissante, imprévisible et belle qui peut aussi terroriser par un pouvoir secret et inclassable. Suspiria (et en fait, la trilogie The Mother) a montré la femme puissante, directement liée à un type de pouvoir obsédant qui eta n’était pas lié au quotidien, à la gentillesse ou aux attributs généralement attribués aux personnages féminins dans le cinéma et la télévision.

Les sorcières d’Argento étaient un pur pouvoir, un type de malignité prodigieuse qui étonnait et déconcertait le public.

Une partie de ce concept de la sorcière intemporelle et terrifiante est incarnée par Anjelica Houston, entourée de têtes chauves et de copains diaboliques dans The Curse of the Witches (1990) également basé sur le roman de Roald Dahl; les trois beautés de Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer autour de Jack Nicholson dans Les sorcières d’Eastwick (1987), adaptation du roman de John Updike.

Même la série Charmed (1998), ce phénomène télévisuel aussi spontané qu’essentiel, pour raconter l’histoire de la nouvelle version spectaculaire de la sorcière, a donné un nouveau visage au vieux mythe.

En 1999, le projet Blair Witch a rappelé le pouvoir du mythe du point de vue de cette vision obsédante de la femme et sa dualité éternelle entre le bien et le mal. Il en a été de même pour la sorcière de Robert Eggers en 2016, dont la réinvention a amené des récits oraux sur le statut de la femme puissante à tous les nouveaux publics, et en particulier dans une version obsédante de la façon dont un langage atypique lié au mystère est soutenu.

Toujours en 2016, L’Autopsie de Jane Doe d’André Øvredal médite sur la figure du pouvoir des femmes, subverti et maîtrisé à travers une version redoutable de la domination par la violence.

En 2018, le remake de Suspiria aux mains de Luca Guadagnino montre à nouveau l’image essentielle de la sorcière, bien que de manière plus subtile que ce ne l’était pour Argento et cette perception silencieuse est peut-être la différence la plus évidente entre les deux versions. . Guadagnino crée une atmosphère raréfiée et empoisonnée, annonçant que quelque chose de cruel et d’impénitent se déplace profondément dans les visages et les corps des personnages.

La danse et la danse des sorcières sont au centre de toute leur capacité au mal et au bien, ce qui place à nouveau la femme – son corps, sa manière d’exprimer le mystère – au centre d’un type de mythologie. dans lequel la croyance collective sur l’énigmatique.

Et dans la littérature

Terry Pratchett a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il avait écrit pour «étrangers», une phrase qui non seulement englobe son travail, mais pourrait également le définir.

Et personne n’est plus étrange que leurs sorcières: intrépides, maussades, parfois maléfiques, mais aussi irritantes et drôles. Un univers dans chacune de leurs têtes. Pas par hasard, les protagonistes de la saga Discworld (1993-2015) résumer la sagesse en un mot: l’obstination, cette science inexacte de savoir comment fonctionnent les «têtes» – la pensée – des gens.

C’est bien sûr une merveilleuse analogie avec l’aspect pratique de Pratchett pour écrire de la fantasy. Son regard sur le surnaturel, l’inexplicable et l’étonnant a aussi un rapport immédiat avec une certaine perception du quotidien qui est attachante et émouvante.

Mais comme son auteur l’a insisté, les sorcières Pratchett sont des personnages qui ne rentrent pas bien dans tous les lieux. Qu’ils sont mal à l’aise et font partie d’une perception du bien et du mal d’un ténor très terrestre. Pour le meilleur ou pour le pire, Pratchett a reconstruit le stéréotype de la sorcière pour créer quelque chose de complètement différent, mais surtout riche en nuances et qui continue à être le fer de lance de la manière actuelle de concevoir la culture sorcière.

L’éternel rebelle dans l’histoire de la littérature

La rédactrice et écrivaine Marion Zimmer Bradley était souvent qualifiée de féministe, principalement en raison des personnages forts et compliqués de ses œuvres. Non seulement elle a créé une toute nouvelle vision de la féminité dans le genre fantastique, mais son insistance à créer des héroïnes non traditionnelles a créé une révision du genre qui a étonné le public et captivé les lecteurs du monde entier.

La saga Las Nieblas de Avalón (1982) est une conséquence de toute la vision de l’écrivain sur le sacré et l’héroïne renouvelée. L’histoire – qui a connu un succès éditorial retentissant dans les années 1980 – est une version gratuite de la légende du roi Arthur, cette fois du point de vue de ses personnages féminins.

Un rebondissement qui a surpris par sa fraîcheur et essentiellement, sa capacité à définir une nouvelle interprétation de la sorcière littéraire. Dans cette saga, ce sont les femmes – les sorcières – qui créent et construisent le mythe, qui assument le rôle principal et le pouvoir de raconter, et peut-être pour cette raison que l’histoire a une complexité inhabituelle, une beauté d’approche et de vision qui semble même redéfinir les schémas de l’aventure et du roman fantastique.

Avec une impulsion exquise, l’auteur brode une histoire où l’ancienne tradition de la sorcellerie se mêle aux idéaux du règne nouveau-né du roi Arthur. Mais ce n’est pas seulement une vision originale du mythe: il y a une recherche de revendication dans la figure de la femme, un approfondissement nécessaire de la place qu’elle occupe dans l’histoire et même dans la manière dont elle se fonde. Pour Zimmer Bradley, les sorcières représentent que métaphore primitive de la terre comme mère et créatrice.

De l’autre côté du spectre se trouve la méchante sorcière moderne imaginée par Anne Rice. Pour l’écrivain, la sorcière n’est pas seulement cette présence obsédante à la limite du stéréotype et de la légende qui la soutient. Sa version du mythe est une feuille de route complexe à travers les différentes incarnations de la sorcière et propose même l’hypothèse du pouvoir – ou le lien de la sorcière avec le surnaturel – à travers le lien consanguin.

Un sujet que d’autres auteurs avaient abordé sous des angles différents, mais jamais auparavant d’une manière aussi profondément réfléchie.

C’est peut-être le premier livre de la saga La hora de las brujas (1990) qui obtient le meilleur résultat dans son approche de cet archétype de la sorcière extraordinaire, celle qui crée sa propre perspective sur elle-même et le monde qui l’entoure.

Dans ce qui semble être une enquête minutieuse sur les coutumes, les faits historiques et les mythes, Rice tisse une histoire qui avancer dans l’histoire de cette famille de sorcières. Une foule de personnages qui impressionne par sa solidité.

L’histoire de la famille Mayfair raconte un mythe dans son ensemble d’un point de vue très curieux et surtout, tellement humain qu’il transcende la simple intention de l’histoire comme un jeu d’ombre et de lumière à mi-chemin entre la terreur classique -avec ses inévitables connotations gothiques- et une vision très éloquente des femmes et du pouvoir.

La sorcière Rice ne se considère pas comme faisant partie d’une histoire commune, mais soutient un héritage qu’elle reçoit et assume du berceau.

Au contraire, la vision de John Updike sur les sorcières a beaucoup de prétention culturelle et peu de spectacle littéraire: dans The Witches of Eastwick (1984), l’écrivain – avec ce pouls d’observateur de la société américaine qu’il a toujours montré – a regardé l’ancien archétype comme forme d’expression de la femme libérée, rebelle et puissante de la fin des années soixante. Son roman, avec de nouvelles connotations érotiques, un spectacle magique et un profond besoin d’exprimer la justification féminine à travers une histoire inhabituelle, a causé un impact considérable à une époque qui assimilait encore les changements culturels qu’il devait vivre.

Updike a assumé ce lien profond entre les sorcières et la Terre Mère comme une vision linéaire du changement dans la structure du rôle des femmes dans la société et même de leur perception d’elles-mêmes. L’histoire, jamais parfaitement définie entre l’étonnante et l’aridité de la critique culturelle, surprend et déconcerte dans une égale mesure.

Il exprime cette idée de la femme essentielle, la pieuse, la créatrice, la redoutable et même celle qui se définit à travers l’élément culturel. Un triomphe de conception personnelle.

Que pouvons-nous attendre des sorcières d’aujourd’hui? De la beauté qui hypnotise au visage monstrueux qui terrifie, les sorcières sont partout, elles sont un moyen de croire et de construire quelque chose de plus puissant. Un voyage au milieu du regard du féminin et surtout de la pertinence de la figure de la femme.

L’article Des sorcières pour tous les goûts: c’est ainsi que le cinéma et la littérature ont représenté ce personnage féminin a été publié dans Explica.co.