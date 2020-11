Il y a eu des points d’interrogation sur le côté de Lampard au début de cette saison, avec la pression sur l’entraîneur pour qu’il accepte plus de 200 millions de livres sterling de signatures estivales dans un club avec un taux de rotation élevé de managers ces dernières années.

Cependant, le milieu de terrain Mount estime que l’équipe commence à se comprendre sur le terrain et prédit de grandes choses à mesure qu’elles se développent.

«On a l’impression que ça commence à se rassembler pour nous», a-t-il déclaré sur le site Internet du club. “Il nous fallait toujours du temps pour que nous cliquions tous en équipe, mais [on Saturday] on avait l’impression de bouger les uns avec les autres, on savait où l’on allait aller, et ça a un peu cliqué.

Transferts d’été de Chelsea 2020

Signé: Kai Havertz

Pour 90 millions de livres sterling, de Bayer Leverkusen

Milieu de terrain

Bongarts / .

Signé: Timo Werner

RB Leipzig, 50 M £

timowerner / Instagram

Signé: Ben Chilwell

Leicester City, 50 millions de livres sterling

REUTERS

Signé: Hakim Ziyech

Ajax, 33 M £

Chelsea / Twitter

Signé: Thiago Silva

Paris Saint-Germain, transfert gratuit

Chelsea FC / Instagram

Signé: Edouard Mendy

Rennes, 22 M £

Chelsea / Twitter

Signé: Malang Sarr

Nice, transfert gratuit

. via .

Ciblé: Declan Rice

West Ham

Défenseur / milieu de terrain

AP

Ciblé: Jan Oblak

Atletico Madrid

Gardien de but

. via .

Ciblé: Andre Onana

Ajax

Gardien de but

. via .

Départ: Willian

Arsenal, transfert gratuit

POOL / . via .

Départ: Pedro

Roma, transfert gratuit

2020 Piscine

Prêt: Michy Batshuayi

Au Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison 2020/21

Images d’action via .

Conservé: Kepa Arrizabalaga

Piscine via REUTERS

Conservé: Jorginho

POOL / . via .

“C’est excitant quand nous jouons comme ça et que nous gagnons et marquons des buts. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le maintien de cela.”

«Il y a beaucoup de compétition dans l’équipe pour essayer d’entrer dans l’équipe, mais nous travaillons tous dur, nous sommes tous un groupe, toute une famille, donc tout ce que nous voulons faire, c’est gagner autant de matchs que possible et essayer pour continuer à pousser pour être numéro un. C’est notre objectif. “

en relation

La défense de Chelsea était de mauvaise qualité plus tôt cette saison, mais quatre draps propres consécutifs ont donné plus de confiance aux Bleus – tout comme leur menace aérienne aux coups de pied arrêtés.

“Le gaffer a dit à la mi-temps à 1-0 que ce n’était jamais fait”, a ajouté Mount. “Ils nous ont mis de la pression au début de la seconde période. Nous savions que cela allait venir, nous devions le survivre et ensuite obtenir ce deuxième but de la tête gagnante de gros Zou.

“Nous avons besoin de cette menace arrêtée, nous ne l’avons pas vraiment eu la saison dernière, et nous en avons déjà marqué pas mal cette saison. C’est quelque chose que nous pouvons continuer à améliorer.”