Le gouvernement annoncera la semaine prochaine des plans pour éviter le chaos des transports pendant la période des fêtes avec des trains plus longs, plus d’autocars sur les routes et moins de travaux routiers parmi les mesures en cours d’élaboration.

L’ancien patron des transports de Londres, Sir Peter Hendy, a été nommé tsar des voyages de Noël pour identifier les faiblesses du réseau alors que des millions de personnes tentent d’organiser des plans de voyage pour la période des fêtes.

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré que Sir Peter, actuellement président de Network Rail, vérifiera si les réseaux ferroviaires, aériens et routiers sont prêts pour des millions de personnes effectuant des voyages au cours de la fenêtre de cinq jours lorsque les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies.

Des billets de train à l’avance moins chers pour les voyages de Noël n’ont été mis en vente que vendredi, environ huit semaines plus tard que d’habitude, en raison de retards dans la finalisation des horaires pendant la pandémie.

La capacité à bord des trains est limitée pour permettre la distanciation sociale, certains opérateurs empêchant l’embarquement des passagers sans billet pré-réservé.

Sir Peter Hendy, nommé tsar du voyage de Noël

La tension sur le réseau sera également augmentée par des travaux d’ingénierie pendant la période de Noël, y compris à King’s Cross qui sera fermé pendant six jours à compter du jour de Noël.

London North Eastern Railway, qui utilise normalement la gare pour ses trains anglo-écossais sur la East Coast Main Line, avertit que les itinéraires alternatifs seront “très fréquentés et devraient également être évités”.

Le gouvernement britannique et les administrations décentralisées ont convenu d’un assouplissement temporaire des restrictions relatives aux coronavirus à Noël, permettant à trois ménages de se mélanger dans une bulle du 23 au 27 décembre.

Le DfT publiera la semaine prochaine des mesures visant à atténuer les perturbations des déplacements, en tenant compte de l’analyse de la demande de billets de train à l’avance et des enquêtes publiques.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: «Nous reconnaissons que les gens voudront être avec leurs amis et leur famille à Noël.

«Et pour ceux qui choisissent de former une bulle de Noël, nous levons les restrictions de voyage à travers le Royaume-Uni pendant cinq jours dans le but de voir cette bulle.

«Avant de voyager, planifiez votre voyage très soigneusement et, si possible, réservez bien à l’avance.

«Tout le monde doit également suivre les instructions claires pour assurer votre sécurité, vous, les autres passagers et le personnel.

«Alors que certains billets à l’avance sont mis en vente et que les gens commencent à planifier leurs voyages, nous évaluons de près la demande sur le réseau et avons déjà pris des mesures pour minimiser les perturbations potentielles.

“Nous développons actuellement un plan axé sur la lutte contre les perturbations, y compris la circulation de trains plus longs et l’assouplissement des règles pour permettre à plus de types d’autocars de circuler, et publierons plus de détails la semaine prochaine, une fois que la demande sera plus claire.”

Il a déclaré que 500 miles de travaux routiers avaient été déblayés sur les autoroutes et les routes A pour atténuer les embouteillages en conséquence.

Le porte-parole de RAC, Rod Dennis, a déclaré: «Notre équipe de dépannage prévoit que les routes seront occupées pendant« les cinq jours de Noël ».

“L’année dernière, les conducteurs nous ont dit qu’ils prévoyaient de faire 31 millions de voyages pour voir leur famille et leurs amis en voiture à l’approche de Noël, mais il reste à voir quel est l’appétit du pays pour des voyages similaires cette année.”