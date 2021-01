Deseret Tavares: Cécité, ce qui vient avec le nouveau virus | Instagram

Les cartes sont sur la table! La voyante à succès Deseret Tavares l’a lancée prédictions Pour cette 2021 pour la santé mondiale et les nouvelles ne sont pas bonnes, car cela garantira qu’une troisième variante du virus actuel sortira et cela entraînera la cécité chez les gens.

Selon le Colombien, les gens commenceront à se plaindre d’avoir perdu la vue et il y aura de graves problèmes neurologiques à la fin de cette année et le monde ne sera pas préparé à cela.

Beaucoup de gens vont se plaindre d’avoir perdu la vue, nous avons donc commencé à voir le problème neurologique et visuel à la fin de 2021, a noté Deseret Tavares.

La Clairvoyant colombien Il a souligné qu’il y aura à nouveau un isolement dans le monde et que le monde changera de manière très radicale en raison de problèmes de santé.

Avant six mois, ils n’ont aucun contrôle sur la situation et cela devient plus incontrôlable qu’aujourd’hui. Isolations, recours à la force, manifestations … le monde est sur le point de changer d’une manière très, très radicale.

Deseret tavares Elle a été très claire lorsqu’elle a souligné que dans ses lettres, elle voyait que les plus vulnérables seraient les femmes et les enfants; il a donc demandé à être conscient de ce qui se passait.

2021 et la santé mondiale … il dit que nous commençons à voir des problèmes avec les enfants dans les deux prochains mois, il revient et parle d’un isolement soudain et forcé avant trois mois, il parle de la façon dont nous allons avoir un effondrement du système de santé entre fin février, mi-mars, au plus tard en avril; et il dit que c’est comme si c’était une énorme attaque contre l’humanité.

Selon le voyant d’Hollywood, le gouvernement commencera à contrôler, mais pas la situation, mais le peuple, car il n’aura pas la solution à ce qui se passe.

Il dit que nous commençons à voir de graves changements avec de graves problèmes de santé, la lettre de décès commence à sortir à la fin et parle de la situation devenant incontrôlable et que le système de lois et le gouvernement à la fin de 2021 commencent à contrôler, mais il n’a aucun contrôle sur les problèmes auxquels il est confronté, il contrôle le peuple, la population.

Le Colombien a souligné que ce sera certainement le système nerveux qui sera affecté par cette troisième variante de Covid-19 et Deseret Tavares a montré son inquiétude pour les femmes et les enfants.

Nous verrons de graves problèmes du système nerveux ou aussi du système mental, du cerveau … avant les gens, surtout chez les femmes et les enfants, des problèmes neurologiques et nous allons clôturer l’année avec un problème très grave touchant les femmes et les enfants ou les filles, plus que tout dans ce secteur, à la fin de l’année.

Tavares a souligné l’énorme incertitude qu’il y aura, ni les organisations ni les gouvernements n’auront la solution; Une deuxième variante du virus a déjà été diffusée et la troisième arrivera à la fin de cette 2021, a-t-il précisé.

Les lettres disent que les problèmes de santé commencent à émerger, la situation commence à se stabiliser à mi-juin, mais ensuite nous avons une vague assez forte pour novembre et ensuite ce sera catastrophique. Les lettres disent également que les organisations et les scientifiques vont s’installer dans une situation dans laquelle ils n’ont pas de solution, ils ne sont pas clairs sur la situation et nous verrons trois variantes du virus avant octobre. Nous en avons déjà un, l’autre est déjà sorti, donc pour octobre, nous avons la troisième variante.

Deseret tavares Il a une énorme réputation de clairvoyant, il a fait des prédictions très précises; Parmi eux, celui du Covid-19 lui-même et l’un des plus redoutés et qui ne s’est heureusement pas réalisé est un énorme tremblement de terre qui est prévu pour les États-Unis. Espérons que cette 2021 ne laisse plus de surprises comme celles-ci.