Desiree Anzalone, la seule arrière-petite-fille des légendes hollywoodiennes Lucille Ball et Desi Arnaz, est décédée à la fin du mois dernier après une bataille contre le cancer du sein 4. Elle avait 31 ans. Anzalone est décédée au Smilow Cancer Center dans le Connecticut le 27 septembre. Elle était la fille de Julia Arnaz et Mario Anzalone, et son grand-père maternel était Desi Arnaz Jr.

Anzalone est décédée «paisiblement», a déclaré Julia à PEOPLE vendredi. “La regarder s’échapper était juste, je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. Aucune mère ne devrait avoir à regarder ça”, a-t-elle dit, ajoutant qu’Anzalone était une fille “spéciale”. “Tous nos enfants sont spéciaux, mais cette petite fille était autre chose”, a ajouté Julia. “Nous étions [best friends]. Nous sommes toujours. “Julia a dit que son unique enfant était un” mini-moi “et était” si belle, tellement belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. “Anzalone lui rappela sa grand-mère” plus que moi “.

Anzalone a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 2 à 25 ans. Elle a subi des traitements de chimiothérapie mais a ensuite subi une double mastectomie. Son cancer est entré en rémission, mais il est revenu en 2018 au stade 4. Il s’est propagé au foie, aux poumons et aux os. Julia a dit qu’ils espéraient qu’Anzalone serait avec eux pendant la période des fêtes, mais ce n’était pas le cas. “Ce qui n’a pas fonctionné, c’est qu’elle a continué à avoir du liquide autour de son cœur, puis ils ont continué à faire des chirurgies et cela revenait comme deux semaines plus tard. Et cette fois, ils ont fait l’opération et sont revenus 12 heures plus tard et [said], «Vous avez des jours, voire des heures. C’était vraiment difficile », a déclaré Julia à PEOPLE.« J’étais là avant que cela n’arrive. C’était inimaginable. “

Anzalone est né le 15 septembre 1989 à Norwalk, Connecticut. Elle a travaillé comme photographe avant sa mort et a reçu une chimiothérapie hormonale. Julia a déclaré avoir discuté publiquement de la mort de sa fille pour aider à sensibiliser le public au Mois de la sensibilisation au cancer du sein. Il était important de faire savoir aux gens que le cancer du sein peut frapper une jeune femme. «On n’en parle simplement pas beaucoup», expliqua Julia. «Ce sont généralement des gens dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine – pas quelqu’un à cet âge. Donc c’était quelque chose qu’elle voulait vraiment – aider d’autres femmes comme elle. Un préventif, vraiment.

La pandémie de coronavirus a empêché Julia de passer autant de temps avec sa fille au cours de ses derniers jours qu’elle l’espérait. “Le COVID-19 nous a séparés, donc je n’ai pas pu la voir autant que d’habitude parce qu’elle était compromise et je ne voulais pas qu’elle tombe malade de quelque manière que ce soit”, a déclaré Julia à PEOPLE. Elle a dit qu’elle voyait Anzalone aussi souvent que possible et qu’elle passerait une journée entière avec elle chaque fois qu’ils le pouvaient.

Anzalone laisse dans le deuil son père Mario et sa femme Nancy; et sa mère Julia et son mari Halbert Massey; son fiancé et soignant, Chris Reynolds; et quatre demi-frères. Julia a décrit Anzalone comme une “belle photographe” qui aimait la musique des années 60 et 70. “Elle était mannequin, elle était chanteuse”, a déclaré Julia. “Elle a écrit des chansons. Fille très, très talentueuse, intelligente et intelligente.”