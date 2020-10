Un de ses analystes manquait à College GameDay samedi lors de l’émission de Pennsylvanie. Desmond Howard, un ancien joueur de la NFL devenu analyste, a annoncé qu’il ne ferait pas le voyage en raison d’un test positif au COVID-19. Il a plutôt rejoint l’émission à distance depuis la quarantaine.

Howard a annoncé la nouvelle mercredi sur les réseaux sociaux, fournissant une mise à jour pour ses fans. Il a également publié une vidéo sur Twitter et a confirmé qu’il était isolé. “Je suis actuellement en quarantaine stricte parce qu’hier j’ai été testé positif au COVID”, a déclaré Howard dans sa vidéo. Il a expliqué que ses symptômes comprenaient des démangeaisons de la gorge qu’il ne pouvait pas éliminer avec une toux et des douleurs musculaires. “Dieu merci, je n’ai pas eu de fièvre”, a déclaré Howard.

Hey @CollegeGameDay fam, ICYMI J’ai annoncé hier lors de mon #WellnessWednesday sur IG que j’avais été testé positif au COVID-19 plus tôt cette semaine. Je vais bien, mais je ferai le spectacle de chez moi ce samedi. pic.twitter.com/84XbD1dJPZ – Desmond Howard (@DesmondHoward) 30 octobre 2020

«En dehors de ces symptômes, je me sens bien, mais vous devez prendre cela très au sérieux car c’est un virus très délicat – un virus extrêmement imprévisible et délicat», a déclaré Howard. “Donc tu dois continuer à faire tout ce que tu peux pour maintenir ta santé même si tu commence à te sentir bien. J’avais l’impression que je pouvais faire un peu de sport, mais je dois me retirer et ne pas faire ça.”

Alors que Howard restera à l’écart du plateau, il s’efforcera de se rétablir complètement. Il se repose actuellement autant que possible et boit beaucoup de liquides. Howard a plaisanté en disant qu’il était un grand fan de boissons et a brandi une énorme bouteille d’eau pour faire valoir son point de vue. Cependant, il met davantage l’accent sur la procédure tout en revenant à la santé.

Howard n’est pas le premier analyste du College GameDay à rester à l’écart du plateau en raison d’un coronavirus. Kirk Herbstreit avait auparavant raté le voyage à Miami pour une bataille très attendue entre les Hurricanes et les Florida State Seminoles. Il est entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif. Herbstreit a finalement été testé négatif mais a quand même évité de faire le voyage en raison d’une grande prudence.

L’émission de football universitaire ESPN est actuellement en Pennsylvanie pour une bataille très attendue entre l’État de l’Ohio et l’État de Penn. Le spectacle se dirigera ensuite vers un autre endroit pour la première semaine de football PAC-12 avant de se diriger finalement vers un terrain sacré. College GameDay sera diffusé en direct d’Augusta National le 14 novembre avant le troisième tour des Masters 2020.