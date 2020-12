Désolée, Susana Zabaleta pleure le départ d’Armando Manzanero | Agence de réforme

Vraiment blessée et navrée, la belle actrice et chanteuse Susana Zabaleta a été vue, ceci après avoir partagé quelques mots émouvants de gratitude à un grand: le compositeur mexicain Armando Manzanero.

La nouvelle du départ du maestro Manzanero à 85 ans a vraiment consterné Susana zabaleta, qui a avoué espérer que le compositeur du Yucatan mènerait la bataille contre Covid-19 et effectuerait avec elle cette tournée qu’ils avaient déjà prévue pour 2021.

Susana Zabaleta et Armando Manzanero Ils ont créé un haltère vraiment spectaculaire dans la musique, leurs voix ont fait vibrer des millions de personnes lors de leurs tournées et la chimie et la coexistence entre eux étaient vraiment évidentes. Aujourd’hui, la belle chanteuse dénote sa souffrance pour le départ de l’enseignante yucatèque dans son apparence, il est impossible de se cacher.

C’est à travers une vidéo sur les réseaux sociaux que Zabaleta a partagé combien il leur restait l’envie, l’envie de répéter tant d’aventures, tant d’expériences; Mais selon elle, Armando Manzanero est toujours parti en redemandant à cause de son énorme talent.

Oh, professeur, on se retrouve avec l’envie, avec l’envie de la tournée, de passer un bon moment à nouveau, on se retrouve avec l’envie de tout revivre car l’avoir vécu était incroyable, incroyable, et on en veut toujours plus et plus en plus; mais tu étais comme ça, tu nous laissais toujours vouloir quelque chose.

Sans maquillage, totalement humain et naturel a été vu Susana zabaleta pour partager des mots avec un être vraiment magique dans sa vie, qui l’a remplie de romance et de beaux souvenirs. Le célèbre a souligné à quel point le professeur Armando Manzanero nous manquera et a lancé un “Viva” sur sa vie, son talent et sa légende.

Sur les réseaux sociaux, la communauté artistique continue d’exprimer sa tristesse pour la mort malheureuse de Don Armando Manzanero. Susana Zavaleta s’est souvenue du professeur à travers cette vidéo. pic.twitter.com/9BOYb7ASJF – Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 28 décembre 2020

Il va beaucoup nous manquer, mais merci, merci professeur, merci pour l’expérience. Merci, vive Armando Manzanero!.

L’interprète a également partagé en écrivant quelques mots pour le Compositeur du Yucatan, Ceci sur son compte Instagram, où il a davantage parlé de sa coexistence avec le professeur Manzanero. Susana Zabaleta a avoué des faits curieux tels que le fait qu’ils mangeaient trop avant leurs présentations et regrettaient plus tard pendant la scène, aussi combien ils parlaient de leurs grandes listes d’amour; en plus de découvrir qu’Armando Manzanero était un excellent cuisinier.

Je savoure ces heures dans sa cuisine ou la mienne, pendant qu’il préparait de délicieuses choses et partageait ses secrets avec moi pour que la nourriture ait meilleur goût.

L’actrice a également avoué qu’elle manquera de ne pas entendre les histoires derrière les chansons d’Armando Manzanero et de pouvoir observer l’énorme luminosité dans ses yeux quand il regarda sa famille.

Je me retrouve avec l’éclat de ses yeux quand je vois combien il aimait ses petits-enfants, ses enfants.

Il a également souligné que l’amour ne sera plus jamais le même, puisqu’il a perdu son maximum d’inspiration, qui lui a donné des mots à entendre, qui lui a donné une voix.

Savez-vous quoi, Maître? La musique sans vous ne sera plus la même car l’amour a perdu sa plus grande inspiration aujourd’hui.

Susana zabaleta Il a terminé ses propos en notant qu’il rencontrera à nouveau Armando Manzanero et qu’il lui souhaite un très bon voyage.

Bon voyage, nous nous reverrons, je vous assure, c’est terminé.

On a fait savoir que Armando Manzanero il a perdu la bataille contre Covid-19 à l’aube du 28 décembre dans un hôpital de Mexico; Bien que ses poumons se soient améliorés, ses reins ont souffert de complications et elle s’est retrouvée en arrêt cardiaque.