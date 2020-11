Dessin animé! Sophie Turner et Joe Jonas dans le rôle des Simpsons | .

Jusqu’à présent, l’un des couples les plus aimés non seulement à Hollywood mais aussi dans la musique, est composé de Sophie Turner et Joe Jonas qui a partagé une image dans le style de Les Simpsons qui a captivé ses fans.

Comme vous le savez bien, le couple qui s’est marié l’année dernière en 2019, vient de devenir parents récemment, leurs noms sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux et en général sur Internet grâce à cette fabuleuse nouvelle.

C’était précisément Sophie Turner l’un des protagonistes de la célèbre série “Game Of Thrones” qui a décidé de partager une image tendre, le chanteur et acteur Joe Jonas apparaît aujourd’hui avec son mari, les deux se tiennent la main, le curieux est que c’est justement devant à la maison des Simpsons, les personnages de la célèbre série que tout le monde connaît.

Sophie et Joe sont devenus deux personnages de la série, avec la couleur jaune caractéristique de la peau et le style unique des personnages, que nous avons tant apprécié au fil des ans; Ce ne sont pas les premières célébrités à partager une image de ce style et même certaines grandes célébrités ont joué un rôle important dans certains chapitres de la série.

C’est vraiment charmant de les voir partager leur vie ainsi que d’autres activités, curieusement cette photographie est précisément l’une des plus tendres que l’on verra, d’autant plus qu’elle rappelle notre enfance avec ces dessins animés, l’amour que Sophie Turner et Joe Jonas ont tant se reflète en une seule image.

C’est fin juillet dernier que leur adorable fille Willa est entrée dans leur vie pour renforcer encore leur relation, la nouvelle de sa naissance a rendu ses followers fous car en plus de former un très beau couple, on est sûr que les voir à Le côté de votre fille sera aussi adorable que possible, beaucoup long à voir le visage de la petite fille.

Evidemment, plusieurs projets du couple ont été reportés pour deux raisons fortes, la première en raison de la grossesse de Sophie Turner et deuxièmement, avec laquelle des millions de personnes dans le monde sont d’accord, la pandémie causée par le coronavirus.

Heureusement, Sophie Turner a maintenu une grossesse extrêmement heureuse et calme, elle n’a été assiégée à aucun moment par les paparazzi et ce n’est qu’à quelques reprises que nous l’avons vue marcher au public en montrant son ventre, après avoir donné la lumière, c’était quand elle a montré des images de sa grossesse, tournant ces images assez populaire dans les réseaux sociaux et tout sur Internet.

Comme vous le savez, Sophie Turner est devenue une actrice populaire grâce à son talent, non seulement dans la série “Game of Thrones” mais dans tout Hollywood, elle a joué de grands personnages tout au long de sa carrière, qui a commencé en 2011, de nous avons constamment vu sa croissance et son évolution.

Quant à Joe Jonas Il est l’un des membres du groupe connu sous le nom de “Jonas Brothers”, composé de ses frères Nick et Kevin, le début de sa carrière depuis 2005 et à ce jour continue d’être un chanteur à succès, bien que sa popularité aux côtés de ses frères Depuis quelques années maintenant, il ne l’a pas récupéré à 100%.

Nous sommes sûrs que la famille composée de ces deux célébrités deviendra désormais l’une des favorites, Willa fait partie des bébés nés en 2020 chaotique, ainsi que la fille de Katy Perry et Orlando Bloom, Gigi Hadid et Zayn Malik, en plus de l’homme d’affaires Gianluca Vacchi et du mannequin Sharon Fonseca, ont tous convenu qu’ils avaient de belles princesses, nous les verrons probablement vivre ensemble dans quelques années.

