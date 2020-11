Détails inédits, Emilia Clarke révèle les secrets de “Game of Thrones” | INSTAGRAM

Bien que la série ait pris fin avec sa transmission et que l’on sache bien qu’il n’y aura plus de chapitres, la talentueuse actrice britannique, Emilia Clarke, ne laisse pas le problème s’effacer et chaque chance qu’elle a nous en donne fait intéressant que nous ne savions pas sur la célèbre série.

C’est comme ca, “Le Trône de Fer” C’est fini, mais Emilia Clarke est toujours là pour donner aux fans des anecdotes incontournables dans les coulisses du contenu de divertissement à succès.

Tel est le cas, que dans une nouvelle vidéo filmée dans le cadre du Festival international de télévision d’Édimbourg, Emilia a parlé ouvertement avec le réalisateur Paul Feig sur beaucoup de sujets, et clairement, il fallait s’attendre à ce qu’évidemment la série “Game of Thrones” soit incluse.

Calmement en préparant un cocktail, Clarke a révélé un curieux secret dans les coulisses du tournage des chapitres attachants, et selon l’actrice qui a joué “Daenerys Targaryen” dans la série, les hommes et les femmes ont été traités très différemment en termes de costumes.

Il est important de mentionner que clairement les costumes, en raison du temps où ils étaient représentés, avaient leurs différences plus que perceptibles, en termes de vêtements, de tissus et de détails, mais de la même manière, toute garde-robe était composée de grandes pièces textiles et de quelques vêtements lourds, comme des capes, des imperméables et toutes sortes de fourrures.

Dans l’interview, Emilia a avoué: «Les gars de Night Watch, avec Jon Snow, portaient tout le temps un mammouth laineux, et quand nous filmions des choses dans un pays chaud, par exemple, alors qu’ils portaient toutes ces choses, ils ils ont utilisé cette pompe qui avait son propre petit générateur connecté aux vestiaires. “

“Ils l’ont utilisé pour pomper de l’eau froide dans ces tuyaux et cela les a refroidis, donc ils avaient ce genre de système de refroidissement étrange en dessous”, a poursuivi l’actrice.

C’est vrai, il s’avère que les costumes pour hommes, qui portaient toutes sortes de tissus et de matériaux différents, ainsi que leur armure, etc., avaient un appareil qui gardait les acteurs au frais pendant qu’ils portaient leurs costumes par temps chaud, jusqu’ici tout va bien.

Cependant, poursuivant la conversation, Emilia a déclaré: “Mais les filles n’avaient pas le droit de faire ça, tout ce que nous pouvions avoir était de soulever le dos de la perruque”, nous savons que la Britannique est l’une des femmes les plus expressives avec elle visage, au milieu de la représentation, en disant cela, elle a raté quelques gestes qui pourraient dire tout ce qu’elle ressentait au moment de raconter la situation.

Et, si on y réfléchit, si le sexe masculin avait eu l’occasion de se rafraîchir de cette façon, les femmes auraient pu aussi avoir cette opportunité, puisque leurs costumes étaient également très grands et constitués d’une grande quantité de tissu, En plus de porter des perruques qui ne sont vraiment pas cool, Emilia a clairement trouvé cela injuste.

Bien qu’il soit possible qu’il ne s’agisse que d’un problème de logistique, et c’est que, lors d’une conférence il y a quelques mois, le costumier avait avoué que, dans les costumes des acteurs, en particulier ceux qui avaient de la laine “mammouth” il y avait plus d’espace que les femmes.

Mais cela ne justifie pas que quelque chose de similaire n’aurait pas pu être créé pour les femmes, honnêtement, ils auraient pu trouver une meilleure solution pour le casting féminin que de simplement soulever les perruques pendant quelques instants.