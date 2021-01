Détruit!, L’acteur Julio Camejo perd sa mère | Instagram

L’acteur Julio Camejo est en deuil, l’artiste adoré a révélé hier sur son compte Instagram officiel à travers une vidéo le départ malheureux de sa mère Juana Maria Gladys Camejo à 83 ans.

Au milieu de pleurs incontrôlés, Julio Camejo a révélé que le célèbre danseur était parti et bien que ce soit quelque chose qui le remplisse de douleur, il a décidé de se souvenir d’elle avec un sourire et de ne pas dire comment elle est partie, mais comment elle a vécu.

L’admiration et l’énorme amour de l’acteur Le mexicain et le güero pour sa mère, ils sont devenus plus qu’évidents dans ses paroles et dans ses yeux et il a avoué quel était le dernier message de Juana María. Le célèbre bel homme a souligné que sa mère lui avait parlé de sa classe, puisqu’elle était professeur au Tecnológico de Monterrey.

Je vais vous raconter comment cette grande femme a vécu; Juana María Gladis Camejo; ma mère. Son dernier message remonte à hier et elle m’a dit: “ J’ai donné un cours en ligne, car elle était enseignante au Tec de Monterrey, à 83 ans et elle a dit: “ J’ai donné un cours et les garçons ont aimé ”, a déclaré Camejo.

Julio Camejo Il a souligné non seulement l’aspect professionnel de sa mère, qui était une excellente danseuse et chorégraphe; mais sa valeur en tant qu’être humain et les sacrifices qu’il a consentis pour ses enfants. L’acteur a partagé une anecdote de son enfance, notant que lui et sa sœur se demandaient pourquoi leurs amis avaient toujours un demi-pain au petit-déjeuner et qu’ils avaient toujours un pain complet; Quelque temps plus tard, ils ont découvert que c’était parce que leur mère et leur père avaient abandonné cette partie pour que leurs enfants puissent mieux manger.

Laisser la grande danseuse qu’elle était, la grande chorégraphe (…) mais le morceau de femme, morceau de mère, morceau d’épouse qui était … ou je n’ai jamais compris pourquoi quand tout le monde avait un demi-pain pour le petit déjeuner à Cuba, j’avais un pain Et c’était parce que ma mère et mon père enlevaient leur demi-pain pour nous le donner, nous l’avons compris à l’âge adulte.

L’acteur a souligné qu’il y a un grand apprentissage derrière sa mère et qu’il préfère se souvenir d’elle comment il a vécu, comment il a aimé et les autres, pour fermer les yeux et trouver le vide et la douleur pour son départ.

Le grand enseignement qu’il me laisse, parce que je peux fermer les yeux et souffrir, évidemment il y a un vide mais je préfère ouvrir les yeux et m’en souvenir pour à quel point c’était grand, pour son enseignement, parce qu’il m’a toujours encouragé à donner le meilleur de moi-même, à être un bon père, mais surtout c’était une femme qui m’a dit, au lieu de penser à ton bien personnel, pense au bien des gens et je repars avec ça, avec sa joie, avec ce sourire qui la définissait comme une personne, pour elle l’énergie, parce que c’était ce qui m’encourageait quand j’étais fatiguée.

Le célèbre joueur de 43 ans qui joue Mario dans La mexicana y el güero a profité de l’occasion pour remercier les étudiants de Juana María Gladys Camejo, ses collègues, ses fans et tout le monde pour leurs paroles de soutien et d’encouragement.