voici une section du nouveau mémoire de Barack Obama dédié à ses grands-parents, Toot et Gramps, qui l’ont élevé à Hawaï pendant que sa mère voyageait entre Hawaï et l’Indonésie. Toot est décédée deux jours avant qu’Obama ne soit élu président en 2008 et le dernier jour de sa campagne électorale, il l’a qualifiée de «pierre angulaire» et de «calme [hero]»De leur famille.

La ligne a touché une corde sensible. Ma sœur et moi avons également été élevées par notre nan, qui vivait à quelques pas de là en grandissant et était une figure parentale aux côtés de notre mère. Comme la grand-mère d’Obama, nan était le héros discret de notre famille. Elle était notre moteur en grandissant et une amie proche en vieillissant. La perdre à la suite d’une crise cardiaque soudaine l’année dernière nous a fait défaut comme si nous avions perdu un parent, mais ma sœur et moi avons été rapidement obligées de faire face à un défi secondaire au chagrin: le malentendu.

Malgré les bonnes intentions des gens, le profond manque de compréhension des unités familiales non conventionnelles est devenu explicite. Ce n’est pas que nous nous attendions à une vague de désespoir, mais le sentiment que nous devions contextualiser le rôle de nan pour justifier notre perte était épuisant. Les amis sautaient souvent pour discuter de leurs propres grands-parents décédés, qui dans de nombreux cas avaient été une personne âgée éloignée qu’ils rendraient visite une fois par an, et ma sœur se voyait offrir un congé beaucoup moins pour raisons de compassion qu’elle ne le ferait si elle avait perdu un parent conventionnel.

(Layla Andrews et sa sœur avec leur nan / Layla Andrews)

Environ 24% des employés britanniques ont connu un deuil au cours des 12 derniers mois, mais actuellement, à moins que vous ne perdiez un enfant de moins de 18 ans, il n’y a pas d’obligation légale d’accorder un congé de compassion payé, donc le congé pour un deuil reste un décision de l’employeur. Ma sœur est retournée au travail quelques jours seulement après la mort de Nan, aucun deuil officiel n’a été discuté – sa perte n’était pas considérée comme suffisamment élevée dans la hiérarchie du deuil de la société.

Pour moi, cette règle générale pour le deuil selon les titres «enfant», «parent» et «grand-parent» me paraît simpliste. Les familles sont complexes – Oprah Winfrey, Jamie Foxx et Bill Clinton ont tous été élevés par leurs grands-parents comme Obama et moi – pourtant la perception de la société d’une famille nucléaire manque encore d’une telle nuance.

Ayant grandi dans un quartier de la classe moyenne, ma famille a souvent été confrontée à un hybride d’intrigues, de maladresse et de confusion. Aux fonctions scolaires, deux femmes glamour arrivaient: l’une blanche, l’autre métisse. Les enseignants souriaient poliment, réprimant désespérément leur curiosité de savoir où était le père, de quelle couleur il était et quelle était la «vraie» mère.

(AP)

En 2016, Obama a eu la gentillesse de relever ce défi dans une lettre me félicitant pour mon travail d’artiste. «Je suis inspiré par la force et la résilience qui transparaissent dans des histoires comme la vôtre», a-t-il écrit, après avoir été informé de mes antécédents familiaux par sa secrétaire. Sa reconnaissance de notre expérience commune a renforcé mon sentiment de fierté familiale, et écrire sur le sujet depuis m’a montré que je ne suis pas seul.

Des dizaines d’étrangers ont contacté Instagram après avoir lu mon article sur le deuil dans les familles non nucléaires pour AZ Magazine le mois dernier, et plusieurs organisations caritatives de deuil ont déclaré que c’était un sentiment commun parmi les appels qu’ils recevaient à propos du deuil.

La pandémie de Covid-19 a mis à nu le fait que nous discutons rarement de la notion de mort, sans parler de ses complexités. Dans une année où tant d’entre nous ont perdu un être cher, il est temps que la société reconsidère la hiérarchie du deuil qui l’accompagne.