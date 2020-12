T

deux garçons âgés de 14 et 19 ans ont été arrêtés pour meurtre après qu’un écolier a été retrouvé mort dans la garrigue.

La police du Lincolnshire a été appelée à Alcorn Green à Fishtoft à 10 h 22 le 12 décembre, où un corps a été retrouvé dans une zone commune au fond de la rue.

La police a déclaré qu’elle considérait la mort comme suspecte et que la victime devait d’abord être dans la trentaine.

Cependant, aujourd’hui, la force a confirmé que, bien que l’identification finale n’ait pas encore eu lieu, elle pense que la victime est un garçon en âge de fréquenter l’école secondaire.

La nature des blessures de la victime n’a pas été révélée.

Le surintendant détective Martyn Parker a déclaré: «Il s’agit d’un incident dévastateur dans lequel un jeune garçon a perdu la vie. L’impact se fera sans aucun doute fortement ressentir dans la communauté et au-delà.

«Ce type d’incident n’est pas ce à quoi on s’attendrait dans nos communautés. Nous travaillons avec les personnes touchées pour les tenir informées et leur offrir notre soutien.

“Je tiens à rassurer le public sur le fait que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour enquêter méticuleusement sur les circonstances de la mort de ce jeune garçon et nous exhortons toute personne disposant d’informations pouvant soutenir cette enquête à prendre contact.”

La force a fait un appel direct à toute personne ayant une vidéosurveillance extérieure couvrant la jonction de Freiston Road et Woodthorpe Avenue, et toute la longueur de Wing Drive et Alcorn Green pour toute séquence entre 20h00 le 11 décembre et 10h22 le 12 décembre 2020.

Toute personne disposant d’informations doit contacter la police au 101 ou par e-mail à force.control@lincs.pnn.police.uk en citant l’incident 116 du 12 décembre.

Alternativement, il peut être signalé par l’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.