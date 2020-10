Euphoria La saison 2 est encore dans un an, mais la star Zendaya a confirmé lundi sur Instagram que deux épisodes spéciaux seraient diffusés cet hiver. Le drame du lycée acclamé par la critique a fait ses débuts sur HBO en juin 2019 et a été renouvelé pour une autre saison, mais la pandémie de coronavirus a suspendu la production. Le mois dernier, le président de HBO, Casey Bloys, a confirmé qu’il y aurait un épisode spécial inspiré de la pandémie, et Zendays a taquiné un “épisode de pont” sur Jimmy Kimmel Live! en août.

Zendaya a partagé une photo de l’émission sur ses pages de médias sociaux lundi soir. “Nous les avons vraiment manqués. Deux épisodes spéciaux d’Euphoria à venir. Le premier le 6 décembre [HBO]”, A écrit Zendaya. Le premier épisode est intitulé” Trouble Don’t Last Always “et co-stars Colman Domingo, a déclaré HBO. Il a été mis à Noël et a été écrit et réalisé par Sam Levinson.

La nouvelle passionnante survient un mois après que Zendaya est entré dans l’histoire en remportant le prix Emmy Actrice exceptionnelle dans une série dramatique. L’ancienne star de Disney Channel, âgée de 24 ans, est devenue la plus jeune et la deuxième femme noire à gagner dans la catégorie. Le spectacle a également remporté des Emmys pour le maquillage et pour la chanson “All for Us” de Labrinth.

Zendaya joue le rôle de Rue Bennett dans la série et sa victoire a été considérée comme une surprise majeure. Elle a battu la gagnante de l’année dernière, Jodie Comer de Killing Eve. Les autres nominés étaient la co-star de Comer Sandra Oh, Laura Linney d’Ozark, Olivia Colman de The Crown et Jennifer Aniston de The Morning Show. Même Zandaya elle-même a été surprise. “Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens en ce moment. Je suis incroyablement reconnaissante et honorée”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight après les Emmys.

En raison du retard pandémique, la première saison d’Euphoria aura deux ans au moment où la saison 2 débute en 2021. Bloys a déclaré à Deadline le mois dernier qu’il y aurait un “épisode COVID spécial” pour les fans. Zendaya a également déclaré à Kimmel que le casting “pourrait finir par faire un petit épisode de bridge”, ajoutant: “Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais un épisode que nous pouvons faire avec un nombre limité de personnes dans un environnement plus sûr … alors nous avons quelque chose sur quoi vivre jusqu’à ce que nous puissions entrer dans la saison 2. “

Euphoria a été créée par Levinson et est basée sur la mini-série israélienne du même nom. La première saison a été saluée par la critique pour sa description franche de sujets matures impliquant des adolescents, bien que certains critiques aient été critiqués sur le contenu sexuel de l’émission. HBO a également ajouté un avis de non-responsabilité en matière de santé mentale à l’émission en octobre. Après la fin du spectacle, Zendaya s’est associé à Levinson et John David Washington pour filmer un film entier pendant la pandémie, Malcolm & Marie, qui sortira sur Netflix.