Deux guitares Eddie Van Halen que l’idole du rock a joué et partiellement conçues seront bientôt mises aux enchères.

Une guitare électrique EVH Charvel Art Series 2004, et une guitare personnalisée que Van Halen a construite dans son studio avec le guitariste Matt Bruck et a donné à un ami en 1991, font partie de la trilogie “ Icons & Idols: Rock ‘N sale’ ‘. «Roll» qui débute le 5 décembre, a annoncé Julien’s Auctions lundi.

Tous deux ont des rayures peintes à la main par le musicien dans le style familier de la plupart de ses guitares, datant du premier album de son groupe Van Halen en 1978. Le commissaire-priseur espère les vendre entre 60 000 $ et 80 000 $ chacune.

L’idole de la guitare et membre du Rock and Roll Hall of Fame est décédée d’un cancer le 6 octobre à 65 ans. La vente aux enchères était déjà prévue au moment de sa mort.

“Alors que nous nous préparons pour notre vente aux enchères annuelle” Icônes et idoles: Rock and Roll “, nous avons été stupéfaits par la triste nouvelle du décès d’Eddie Van Halen la semaine dernière”, a déclaré le président de Julien’s Auctions, Darren Julien, dans un communiqué.

“Nous sommes honorés d’inclure deux guitares emblématiques de sa brillante et fougueuse carrière en tant que l’un des plus grands et des plus talentueux héros de la guitare rock dans cet événement.”

La vente aux enchères comprend également une Fender Stratocaster jouée et écrasée par Kurt Cobain lors de la tournée «In Utero» de Nirvana en 1994, et un gant blanc incrusté de cristaux porté par Michael Jackson lors de la tournée «Victory» des frères Jackson en 1984.