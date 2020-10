Le président Donald Trump, la première dame Melania Trump et plusieurs autres membres du cercle restreint du président luttent actuellement contre le COVID-19. La liste de ceux qui travaillent à la Maison Blanche qui ont développé la maladie ne fait que s’allonger. Selon le New York Times, deux employés de la résidence de la Maison Blanche, qui ne travaillent pas en étroite collaboration avec Trump, ont été testés positifs au COVID-19 semaines auparavant.

Sur la base de deux comptes familiers avec les diagnostics, deux employés de la Maison Blanche ont été testés positifs pour le coronavirus il y a environ trois semaines. L’une des personnes qui connaissent leurs diagnostics dit que ces deux employés n’entrent en contact direct ni avec le président ni avec la première dame. Cependant, le fait que deux employés de la Maison Blanche aient développé la maladie soulève encore plus de questions sur le moment et la manière dont Trump a pu être exposé au virus. John Deere, un porte-parole du président, a refusé de commenter les nouvelles concernant ces diagnostics. Au lieu de cela, il a fait référence à une déclaration selon laquelle il ne faisait aucun commentaire sur la santé de certaines personnes. Il a déclaré que la Maison Blanche «prend au sérieux tout cas positif et a mis en place des plans et des procédures étendus pour empêcher toute propagation ultérieure.» Deere a ajouté: «Une trace de contact complète et conforme aux directives du CDC est incluse dans ce document et des notifications et recommandations appropriées. sont faits.”

Trump s’est initialement rendu sur Twitter tôt vendredi matin pour partager que lui et Melania avaient été testés positifs au COVID-19. La nouvelle est venue peu de temps après que Hope Hicks, une aide de premier plan du président, ait confirmé qu’elle avait été testée positive pour la maladie. Depuis que le président a partagé son diagnostic positif, beaucoup de personnes de son entourage ont également été testées positives pour le COVID-19. La liste croissante de ceux qui ont été testés positifs au COVID-19 comprend l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Mike Lee, le sénateur Ron Johnson et l’ancien Gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Vendredi après-midi, Trump a été admis au centre médical militaire Walter Reed après avoir souffert de “symptômes bénins”. Son chef de cabinet, Mark Meadows, a par la suite publié un communiqué samedi dans lequel il a noté que les prochains jours sont critiques pour la santé du président. Il a déclaré: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur la voie d’un rétablissement complet.”