Les règles de niveau quatre doivent entrer en vigueur dans 11 communes, dont Glasgow, à 18 heures vendredi. Les restrictions resteront en vigueur jusqu’au 11 décembre.

Les magasins non essentiels fermeront, tout comme les restaurants, les pubs et les bars, les coiffeurs, les gymnases et les attractions touristiques.

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé cette semaine l’étape «désagréable mais nécessaire» consistant à déplacer des parties de l’ouest et du centre de l’Écosse du niveau 3 au niveau 4 pendant trois semaines.

Elle a dit que cela était dû à des taux d’infection «obstinément et inquiétants».

Le plan de rassemblement de Noël pourrait être révélé la semaine prochaine, a déclaré Sturgeon aux MSP

Les zones qui passent au niveau 4 sont Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian.

Une interdiction pour les personnes des zones de niveaux 3 et 4 de se déplacer en dehors des limites de leur conseil à des fins non essentielles entrera également en vigueur.

Les gens ne peuvent toujours pas se rencontrer à la maison les uns des autres, à l’exception des ménages élargis et de ceux qui fournissent des soins.

La socialisation en plein air reste également limitée à six personnes de deux ménages.

Les services à emporter et les hébergements essentiels liés au travail peuvent continuer, mais les installations sportives intérieures et tous les lieux de loisirs et de divertissement seront fermés.

en relation

Les lieux de culte restent ouverts mais avec une limite de 20 personnes avec la même chose pour les funérailles, tandis que les mariages et les partenariats civils ont un maximum de 15 participants – y compris le couple.

Les écoles resteront également ouvertes avec des mesures de protection renforcées et ciblées.

Cela se produit malgré les syndicats d’enseignants et les organismes de l’industrie critiquant cette décision et appelant à un retour à l’apprentissage mixte pour les élèves.

Midlothian et East Lothian verront leurs restrictions Covid-19 assouplies à mesure qu’ils passeront du niveau 3 au niveau 2, tandis que les 19 zones de conseil restantes ne changeront pas.