Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZ.com

Un incident de rage au volant qui impliquait deux véhicules revêtus d’un équipement MAGA et une troisième voiture civile a fait basculer cette dernière après avoir perdu le contrôle et s’est écrasée … et la vidéo est folle.

TMZ a obtenu des images de l’épave effrayante qui s’est écroulée samedi après-midi à Hermosa Beach, en Californie – qui est considérée comme une partie assez libérale de la ville. Welp, pour une raison quelconque … il y avait deux chauffeurs qui voulaient monter une mini-caravane dans les rues étroites du bord de mer … avec des drapeaux Trump agitant haut et fier.

Des témoins oculaires nous racontent alors qu’ils étaient arrêtés à une intersection – les deux voitures empruntant les deux voies de la route à sens unique – une troisième voiture (peut-être une Mustang) s’est arrêtée derrière eux et que le conducteur a commencé à jawboning au cabriolet MAGA.

Vous voyez même le gars sortir un peu de sa voiture et insulter le conducteur du cabriolet MAGA. Il est finalement remonté dans sa voiture … et les conducteurs des trois voitures l’ont tirée, presque comme s’ils se faisaient la course.

Le cabriolet a pris de l’avance, et il n’y avait que la Mustang et la Jeep MAGA côte à côte pendant une seconde – tout d’un coup, vous voyez la Mustang perdre le contrôle et couper une longue rangée de voitures garées sur son côté gauche … puis retournez complètement. C’est terrifiant – et vous pouvez voir comment les spectateurs ont réagi.

Les flics ont réagi rapidement – mais même avant cela, des témoins oculaires affirment que les gens qui se tenaient à côté et qui regardaient sont passés à l’action … parce qu’il y avait supposément un bébé à bord. On nous dit que l’un des véhicules MAGA – le cabriolet – semble avoir fui les lieux, tandis que la Jeep est restée derrière … parce qu’elle aussi a été endommagée.

Nous avons reçu un appel à Hermosa Beach PD pour voir comment vont les victimes de l’accident et s’il y a une vérité sur l’autre véhicule qui fuit ou non … jusqu’à présent, aucun mot en retour.