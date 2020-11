Alors que les membres du Congrès retournaient à Capitol Hill lundi, il a été promis que la mise au point des détails d’un projet de loi supplémentaire sur les mesures de relance serait la priorité absolue dans l’espoir de passer un accord avant la fin de l’année. Le Sénat étant de retour en session après un bref ajournement et les quelques avantages restants du COVID-19 devant expirer le 31 décembre, quand les négociations reprendront-elles et que se passera-t-il si elles s’effondrent à nouveau?

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand, exactement, les discussions concernant le prochain plan de relance reprendront, bien que de nombreux législateurs aient clairement indiqué que ces discussions figuraient parmi les questions les plus urgentes. S’exprimant lors d’une conférence de presse le 4 novembre, le nouvellement réélu Mitch McConnell – qui est sur le point de prendre la tête des négociations alors que la Maison-Blanche se serait écartée de toute discussion ultérieure – a déclaré aux journalistes qu’un projet de loi était un «travail un» et que “nous devons le faire avant la fin de l’année”. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui est en négation depuis des mois maintenant, a exprimé un sentiment similaire, déclarant que “pendant que nous nous préparons pour la nouvelle administration Biden, nous devons également agir rapidement pour un nouveau projet de loi sur le soulagement des coronavirus” et lancer un appel aux “républicains revenir à la table. “

Malgré cela, certains ont exprimé des doutes sur le fait qu’un accord de relance sera en fait la question la plus pressante dans l’esprit des législateurs, étant donné que le Congrès a une date limite du 11 décembre pour adopter un projet de loi de financement du gouvernement. Comme le souligne CNET, cependant, la pression pour adopter un projet de loi de financement a le potentiel de relancer les négociations, car il est possible que certains aspects de l’allègement des mesures de relance – une deuxième série de contrôles de relance, une aide au chômage ou une prolongation de la suspension des expulsions, par exemple – pourrait en faire un projet de loi pour maintenir le financement du gouvernement. Si cela se produit, le projet de loi, y compris les dispositions d’allègement des mesures de relance, devrait être approuvé et signé par le président Donald Trump.

Le média rapporte qu’il est également possible qu’en cas de reprise des négociations, un projet de loi soit matérialisé et soumis à la Chambre des représentants et au Sénat pour un vote. Si un tel projet de loi est adopté dans les deux chambres et reçoit l’approbation de Trump, l’aide pourrait disparaître en quelques semaines. En cas d’échec dans l’une ou l’autre des chambres, une aide supplémentaire pourrait être retardée jusqu’à la fin de la nouvelle année, éventuellement pas avant le jour de l’inauguration, un scénario qui pourrait également se jouer si les discussions reprennent mais s’effondrent plus tard, comme cela a été le cas pour tous. négociations précédentes.

Un projet de loi de relance supplémentaire, qui a reçu un soutien variable de la part des législateurs, a été qualifié de crucial par certains économistes, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, déclarant que “nous aurons une reprise plus forte si nous pouvons juste obtenir au moins un soutien budgétaire supplémentaire. “