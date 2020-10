HISTOIRES CONNEXES

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a conçu un plan B pour le deuxième débat présidentiel, quelques heures seulement après que le président Trump a déclaré qu’il ne participerait pas à un événement virtuel.

À sa place, la campagne Biden a annoncé qu’elle tiendrait une mairie alternative la nuit où le débat était censé avoir lieu, jeudi prochain, 15 octobre.

«Joe Biden était prêt à accepter le [Commission on Presidential Debates’] proposition d’un hôtel de ville virtuel, mais le président a refusé, car Donald Trump ne veut clairement pas faire face aux questions des électeurs sur ses échecs de la part des électeurs sur ses échecs sur COVID et l’économie », indique le communiqué. “En conséquence, Joe Biden trouvera un endroit approprié pour répondre aux questions des électeurs directement le 15 octobre, comme il l’a fait à plusieurs reprises ces dernières semaines.”

Le camp de Biden suggère également que le débat de style mairie se tienne la semaine suivante, le 22 octobre, date à laquelle le troisième et dernier débat est toujours prévu à l’heure de la presse.

«Compte tenu du refus du président de participer le 15 octobre, nous espérons que la Commission du débat déplacera la mairie de Biden-Trump au 22 octobre, afin que le président ne puisse pas se soustraire à ses responsabilités», poursuit le communiqué. «Les électeurs devraient avoir la possibilité de poser directement des questions aux deux candidats. Tous les candidats à la présidentielle depuis 1992 ont participé à un tel événement, et il serait dommage que Donald Trump soit le premier à refuser.

Jeudi matin, le CPD a annoncé que les candidats se présenteraient à distance lors du débat du 15 octobre «afin de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées». Peu de temps après, Trump a déclaré à Maria Bartiromo de Fox Business qu’il ne participerait pas à moins que le CPD ne renverse le cours et n’autorise un événement en personne.

Biden avait déjà accepté le nouveau format avant le refus de Trump. Sa campagne a publié une déclaration plus tôt jeudi, qui disait: «Le vice-président Biden a hâte de parler directement au peuple américain et de comparer son plan pour rapprocher le pays et reconstruire mieux avec l’échec du leadership de Donald Trump sur le coronavirus.»

Alors que Trump et Biden apparaissaient virtuellement, le débat continuerait de prendre la forme d’une réunion de type mairie. Selon le CPD, les participants aux réunions municipales et le modérateur Steve Scully se réuniraient toujours comme prévu au Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County à Miami, en Floride. Interrogé sur la décision de Trump, le président du CPD Frank Fahrenkopf a déclaré à NBC News que « aucun candidat à la présidentielle n’est obligé de débattre », et a cité le refus de Jimmy Carter de participer au premier débat contre Ronald Reagan en 1980.« Il appartient au candidat individuel », a-t-il dit.

La décision de devenir virtuel était la dernière d’une série de mesures de sécurité prises par le CPD. Avant le débat de la vice-présidence de mercredi, la commission a installé deux couches de plexiglas entre Mike Pence et le challenger démocrate Kamala Harris, et mis plus de 12 pieds de distance entre les candidats.