La Commission sur les débats présidentiels a annulé le deuxième débat entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, qui était prévu jeudi à Miami. La commission a initialement changé le débat en un débat virtuel, mais Trump a refusé de le faire. Le troisième débat à Nashville est toujours prévu pour le 22 octobre.

“Il est maintenant évident qu’il n’y aura pas de débat le 15 octobre, et le CPD portera son attention sur les préparatifs du débat présidentiel final prévu pour le 22 octobre”, a déclaré la commission dans un communiqué vendredi soir. «Sous réserve de considérations de sécurité sanitaire, et conformément à tous les tests, masques, distanciations sociales et autres protocoles requis, le débat aura lieu à l’Université Belmont de Nashville, Tennessee. Le débat du 22 octobre sera animé par la journaliste de NBC News Kristen Welker. Le deuxième débat était prévu pour l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts à Miami, avec Steve Scully de C-SPAN comme modérateur.

La décision a été prise un jour après que la commission a décidé de rendre le deuxième débat virtuel après que Trump ait été testé positif pour le coronavirus. Quelques instants après cette annonce, Trump a déclaré à la présentatrice de Fox Business, Maria Bartiromo, qu’il ne «perdrait pas mon temps» sur un débat virtuel et l’a qualifié de «ridicule». La campagne de Biden a ensuite cherché un moyen différent pour l’ancien vice-président de répondre aux questions des électeurs, ils ont donc réservé un événement de mairie avec ABC News jeudi.

Après cela, la campagne de Trump a proposé de déplacer le deuxième débat au 22 octobre et de programmer le troisième débat au 29 octobre, quelques jours avant les élections du 3 novembre. La campagne de Biden a rejeté cette proposition. “Trump a choisi aujourd’hui de se retirer du débat du 15 octobre”, a déclaré la directrice adjointe de la campagne de Biden, Kate Bedingfield, ajoutant que “le comportement erratique de Trump ne lui permettait pas de réécrire le calendrier et de choisir de nouvelles dates de son choix”.

Une fois la décision de la commission annoncée, Variety a rapporté que NBC News faisait partie des médias envisageant de diffuser un événement de style mairie avec Trump le même soir que l’événement de Biden avec ABC News. Il n’y a pas d’accord finalisé, ont déclaré des sources, et l’accord dépendrait du fait que l’équipe de Trump accepte de suivre les protocoles de santé et de sécurité. Il est possible que les événements puissent être diffusés à des heures différentes jeudi soir, car ABC News n’a pas programmé l’heure de début de l’événement Biden.

Trump a été soigné pour le coronavirus le week-end dernier au Walter Reed Medical Center et est retourné à la Maison Blanche lundi. Il envisage de parler à une foule depuis le balcon de la Maison Blanche samedi après-midi. Le président a également programmé un rassemblement en Floride le 12 octobre.