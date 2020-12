Cette semaine, la deuxième facture de chèque de relance devait être envoyée par avion en Floride pour que le président Donald Trump l’examine pendant qu’il séjournait dans son complexe de Mar-a-Lago. Le président s’est rendu dans sa propriété commerciale pour Noël, obligeant le programme de relance de 900 milliards de dollars à être transporté dans le sud pour son examen. Après tout cela, Trump retarde toujours la législation.

Trump refuse de signer le projet de loi de 5593 qu’il a reçu du Congrès en Floride la veille de Noël, selon un rapport de Business Insider. L’administration Trump a aidé à concocter ce compromis entre le Sénat américain contrôlé par les républicains et la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates après une impasse de huit mois, mais à la dernière minute, le président demande plus d’argent. Son blocage ajoute des jours précieux au temps que les Américains désespérés passeront sans aide au milieu de la pandémie de coronavirus et de la récession qui en résulte.

J’ai sauvé au moins 8 sénateurs républicains, dont Mitch, de la défaite lors de la dernière élection truquée (pour le président). Maintenant, ils (presque tous) s’assoient et me regardent me battre contre un ennemi tordu et vicieux, les démocrates radicaux de gauche. Je n’oublierai jamais! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 24 décembre 2020

La législation devant Trump est l’omnibus des dépenses annuelles du Congrès américain, qui comprend un financement fédéral pour toute l’année. Dans ce cas, cela comprend 900 milliards de dollars pour le soulagement des coronavirus, sur lesquels les législateurs tentent de parvenir à un accord depuis mai. Les deux parties ont convenu que ce paquet tiendrait les Américains jusqu’en janvier, date à laquelle ils ont reconnu que le nouveau Congrès poursuivrait un autre projet de loi sous l’administration du président élu Joe Biden.

Trump insiste maintenant à la dernière minute pour que le chèque de relance de ce projet de loi passe de 600 $ à 2000 $, ce que les démocrates soutiennent mais que les républicains ont nié. De plus, Trump se plaint du projet de loi sur les dépenses militaires, qui n’abolit pas les boucliers de responsabilité des entreprises de médias sociaux, comme il l’a demandé. Il ordonne également que les bases militaires nommées d’après les chefs confédérés soient renommées.

La Chambre se réunit de nouveau lundi pour voter sur l’opportunité d’augmenter ou non le chèque de relance à 2 000 dollars, mais s’ils le font, les républicains menacent de le bloquer. Même dans ce cas, Trump n’a pas clairement indiqué s’il signera enfin le projet de loi d’une manière ou d’une autre.

Le projet de loi de relance a été adopté à une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat, de sorte que normalement les législatures pourraient contourner la signature de Trump après 10 jours et annuler un veto. Cependant, comme c’est la fin de la session législative, Trump pourrait théoriquement tuer le projet de loi en l’ignorant dans ce qu’on appelle un «veto de poche», selon un rapport de The Hill. Dans ce cas, les Américains se retrouveraient sans aucune aide financière jusqu’à fin janvier.