La deuxième saison de Luis Miguel est en danger: la série, sur Netflix | Instagram

Apparemment, la plupart des fans du soi-disant “Soleil du Mexique“, courent le risque d’être très déçus de la deuxième partie de la biographie autorisée de l’artiste” Luis Miguel: La Serie “, via Netflix, les causes renvoient à des désaccords qui conduiraient à reporter ou annuler ladite production, révèlent le les raisons.

L’une des séries les plus attendues serait la deuxième saison de “Luis Miguel: la série“Qui a promis de clarifier divers aspects de la vie du” Sun “, cependant, ces derniers jours, il existe des versions de certains désaccords de la part du chanteur afin que l’histoire puisse avoir plus de retards ou même ne pas atteindre la plateforme.

Les raisons

Comme il s’est passé Luis Miguel Il est mécontent de trois chapitres de ce deuxième opus, pour être plus précis, la version circule que l’interprète de “La Inconditionnel” n’est pas du tout content du résultat de certains chapitres qui ont déjà été enregistrés! Tout semble indiquer que “Luismi«Il est très exigeant avec la production.

“Il a demandé des changements jusque dans les moindres détails”

Tout semble indiquer que l’artiste portoricain-mexicain a finalement pu voir les chapitres du deuxième opus et a demandé des modifications, même dans les moindres détails.

Ils assurent qu ‘”au milieu du tournage avec Diego Boneta à la barre, ils disent que le chanteur, après lui avoir lu plusieurs épisodes (parce qu’il est paresseux à lire), a demandé des modifications même pour le type de boisson qu’il a commandé en un seul coup et dans une certaine affaire. avec un employé », comme décrit par le site Punto G de Reforma, ce n’est qu’une partie de celui-ci.

Ce qui précède a été diffusé sur l’émission de radio “Spectacular Formula”, qui a souligné l’interprète de “Under the table”, est extrêmement mécontent puisqu’ils assurent “qu’il ne considère pas qu’ils communiquent ce qu’il a lui-même approuvé dans le scénario”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Voulez-vous poursuivre les producteurs?

Selon ce que le journaliste a partagé, qui a repris des informations dans une colonne, du journal “El Financiero”, qui suggère que l’idole de la musique porterait “une plainte”.

La publication ce matin de la chronique de Darío Celis retient mon attention, il publie comme transcendant que Luis Miguel pourrait songer à poursuivre en justice les producteurs de la biosérie qu’il a lui-même autorisée et signée, a repris le journaliste du divertissement.

“Les conséquences”

Pour arriver à une solution, ils doivent s’en tenir à ce que l’artiste demande, bien que cela entraînerait des retards dans la date de sortie, si elle n’est pas corrigée:

Cela pourrait probablement générer un procès et donc un report à l’air de cette série qui est prévu pour mars 2021, mais si la réclamation légale se concrétise, les choses pourraient être compliquées et retardées, qu’est-ce qu’El Sol n’aime pas? Flor Rubio a déclaré dans son émission de radio.

Aspects que la série aborderait

Selon Flor Rubio elle-même et d’autres collaborateurs de l’émission de radio, ils ont convenu que le deuxième volet aborderait certains des problèmes les plus délicats de la vie de “Sol”, tels que la disparition de sa mère et sa scène chargée avec l’apparition de son multiple románces, et même “Aracely’s”, a suggéré l’un des pilotes.

Je pense que cette deuxième saison montrera à quel point Luis Miguel a été un idiot comme père, non! Il est bien connu qu’Aracely Arámbula est responsable, cependant, Flor Rubio elle-même précise que l’histoire d’amour avec l’actrice il n’est pas inclus dans la prochaine tranche.

Par contre, sur les huit chapitres, cinq sont ceux qui sont prêts, chaque chapitre coûte en moyenne un million de dollars à produire, la plate-forme qui les produit actuellement est “Reed Hastings”, (le cerveau derrière Netflix) n’est plus “Big Cat”, comme le décrit la colonne.

Vous pouvez également lire Goodbye Aracely Arámbula? Luis Miguel montre son nouvel amour

Compte tenu de ce scénario possible, la première de l’histoire prévue pour mars 2021 pourrait être sérieusement affectée, précise l’animateur.