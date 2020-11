Dévasté! feu atteint les proches de Jennifer Lawrence | Instagram

La famille du protagoniste de “Jeux de la faim«Jennifer Lawrence a été vraiment touchée après que les flammes se soient propagées dans l’une de ses propriétés, un endroit où ils organisent des rassemblements traditionnels chaque été avec plusieurs enfants présents.

Un pique-nique normal s’est transformé en une odyssée dans laquelle des proches de l’histrionique Jennifer Lawrence ont été gravement touchés après que l’incendie a endommagé une entreprise familiale, les dommages sont décrits plus loin.

La famille de l’actrice organise généralement des camps d’été dans une ferme qu’elle possède dans le Kentucky, le lieu d’origine du lauréat d’un Oscar, mais à un moment donné, l’incendie s’est déclenché et a causé de graves dommages, heureusement, bien que cela aurait dévasté Lawrence. et pour les leurs, les dommages n’étaient que matériels.

Les médias locaux ont rapporté que l’incendie s’est produit vers 21h00 le vendredi 27 novembre dernier, sur le site connu sous le nom de “Camp Hi Ho”, situé dans le Kentucky, aux États-Unis.

C’est à travers les réseaux sociaux que la nouvelle a été connue des fans de l’histrionique, les alarmant pendant un moment alors que plus de détails sur l’incident ont émergé, qui plus tard ont été soulagés de savoir que les proches de la star de cinéma étaient bien et maintenant seuls. ils ont dû se rassembler pour reconstruire le lieu et oublier l’incident avec les sourires des enfants qui fréquentent habituellement chaque été.

C’est à travers le compte Facebook de “Camp Hi-Ho”, le nom sous lequel ces installations sont connues où se trouvent la ferme et le camp, que la famille de Lawrence a exprimé sa consternation sur ce qui s’est passé lors d’un message.

Le cœur lourd, nous confirmons la nouvelle que nous avons perdu notre grange la nuit dernière dans un terrible incendie. Nous sommes profondément reconnaissants qu’il n’y ait pas de personnes ni d’animaux blessés, mais nous pleurons toujours la perte d’années de travail acharné et de souvenirs qui se sont produits sur ces murs », lit-on dans le message qui accompagne une photographie de la scène de l’accident.

De même, ils ont exprimé leur gratitude aux pompiers diligents qui ont répondu à l’appel d’urgence et où les corps de sauvetage d’autres comtés se sont également joints pour éteindre les flammes et les empêcher de consommer tous leurs actifs.

Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que nous avons ressentie, mais nous sommes extrêmement reconnaissants au service d’incendie de Simpsonville et à tous les autres pompiers qui ont répondu à notre urgence. Vous êtes de vrais héros.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Nous sommes également très reconnaissants envers les innombrables membres de notre communauté qui ont tendu la main pour nous soutenir pendant cette période. Votre amour et votre gentillesse comptent beaucoup pour nous, ont-ils continué.

À travers diverses photographies, on peut apprécier à quel point les petits assistants apprécient tant le lieu, vivant avec d’autres enfants, notamment par contact direct avec la nature et certaines espèces.

Pendant ce temps, la famille de Jennifer Shrader Lawrence, lauréate du BAFTA, a annoncé qu’elle se préparait avec une grande foi à ce que l’été prochain, elle rouvrira ses portes et accueillera tous les enfants qui profitent de cet espace.

La bonté et la protection de Dieu sont évidentes dans cette situation, et notre espérance demeure inébranlable en lui, sachant qu’il est avec nous et qu’il contrôle les étapes à venir. Nous savons que le Camp Hi-Ho est un endroit spécial pour beaucoup, et nous prévoyons de le reconstruire et de le réparer pour une expérience de camping sûre et joyeuse cet été.

Selon un rapport partagé par les médias TMZ d’un courriel envoyé par le frère de Jennifer Lawrence récemment mariée aux parents, il a souligné certains des effets atteints par l’incendie, qui se sont propagés à plusieurs zones.

Parmi eux, leur bureau, des étals pour chevaux, un espace équestre intérieur pour les enfants, une paroi rocheuse intérieure, une exposition de faune indigène, un espace artisanat, un garage avec du matériel agricole et un poste de soins infirmiers, détaille l’email rédigé par Blair Lawrence, filtré par ce moyen.

Vous pouvez également lire N’est-ce pas Cooke Maroney? Jennifer Lawrence révèle son grand amour

Jusqu’à présent, la “meilleure actrice” reconnue aux SAG Awards, n’a rien déclaré sur cette éventualité que traverse actuellement sa famille.