Dévasté! le virus arrache le frère de Carmen Salinas

C’est l’actrice Carmen Salinas elle-même qui a partagé la malheureuse nouvelle, le virus est arrivé chez elle et a pris la vie de son frère, un moment très difficile que traverse aujourd’hui l’histrionique.

L’artiste controversée Carmen Salinas revit le sentiment dévastateur de perdre l’un de ses êtres les plus proches, son frère Jorge Salinas qui a perdu la vie à cause de Covid-19.

C’est à travers ses réseaux sociaux que l’artiste elle-même a partagé avec ses followers le moment difficile qu’elle et sa famille traversent aujourd’hui.

Comme beaucoup d’entre nous le savent, la maladie redoutée qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde et qui maintient toujours en danger la population mexicaine, qui a également été l’une des plus touchées et le monde du divertissement n’a pas réussi à y échapper.

Plusieurs personnalités médiatiques se sont jointes à la longue liste des victimes qui n’ont pas pu surmonter les ravages de cette mort.

Et trop d’entre eux ont vécu de près le malheur de perdre des membres de leur famille à cause du terrible pandémie.

C’est désormais la star de la télévision et le comédien qui a révélé les détails de ce qui est arrivé à Jorge Salinas, l’aîné de ses frères.

C’est avec une profonde tristesse que je vous informe qu’aujourd’hui, 12 novembre, mon frère bien-aimé Jorge Salinas Dávila est décédé dans la matinée à la clinique de la sécurité sociale de Torreón, Coahuila, victime du codi-19 », lit-on dans la première partie de la déclaration. accompagne une image où son frère apparaît.

La politicienne et femme d’affaires théâtrale également a mentionné que sa belle-sœur était en mauvaise santé, pour cette même raison, elle a demandé à ses partisans une prière pour le reste de son frère.

Votre chère épouse est très délicate. Un mariage exemplaire de 68 ans de mariage », a écrit Carmen Salinas.

Le producteur a expliqué que sa belle-soeur et Jorge Salinas, son frère, étaient mariés depuis 68 ans.

Désormais Salinas, devenu très populaire sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, espère que ses neveux vont bien et pourront bientôt trouver la résignation face au moment difficile qu’ils traversent en perdant leur père.

Je vous demande à tous une prière pour le repos éternel de votre âme. Que vos enfants se résignent à leur douleur », conclut le message.

Il a également partagé une autre image de son compte Instagram dans laquelle il apparaît avec son grand ami et frère avec qui il a apparemment eu une très bonne relation, les deux auraient partagé un grand moment pour célébrer un anniversaire de “Carmélite“.

C’est dans ce message qu’il dédie quelques mots de remerciement pour tout ce à quoi lui et sa famille ont consenti en ce jour spécial, un souvenir que l’actrice chérira sûrement plus que jamais.

Merci à mon cher frère aîné de la famille. Jorge Salinas et toute sa belle famille pour m’avoir chanté las mañanitas hier pour mon anniversaire, merci mon frère, vous et vos enfants adorés pour leur amour et leur respect de me traiter. Carmen Salinas.

Les deux publications ont conduit à des commentaires de soutien à Carmen Salinas, qui, à travers divers messages, a réconforté et encouragé la perte irréparable d’un être cher.

Je suis désolé, «Je suis vraiment désolé Carmencita», a exprimé les commentaires de certains de ses partisans.

De même, un message de l’équipe “Fat and Skinny” s’ajoutait aux condoléances.

Nos condoléances Carmelita, a écrit avec amour la production à travers le compte rendu officiel du programme.

Nous espérons que l’artiste légendaire pourra surmonter le moment délicat qu’elle et sa famille traversent aujourd’hui.