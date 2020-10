Dévastée, Gaby Spanic dit au revoir à sa mère | Instagram

Avec une photo émouvante et quelques mots déchirants, l’actrice Gaby Spanic dit au revoir à la femme la plus importante de sa vie, sa mère, à qui elle a dédié quelques derniers mots après son départ.

À travers son message, l’histrionique a consacré quelques mots qui montrent le profond amour qu’elle ressentait pour sa mère et bien que dans ces moments la douleur de son départ soit présente, elle la remercie également pour la grande femme qu’elle était et le courage qu’elle avait. pour les faire avancer.

L’actrice du mélodrame rappelée “L’usurpatrice«Sans aucun doute, elle vit une période très difficile avec sa famille après avoir perdu la femme qui a donné sa vie et, comme elle le souligne elle-même, son exemple de force et de lutte.

Merci maman d’être une guerrière, de nous avoir consacré ta vie, de nous apprendre à être aussi fortes que toi. Je reste avec la tranquillité d’esprit que maintenant vous êtes dans un meilleur endroit, j’espère juste que Dieu nous donne aussi la paix dont nous avons besoin pour vivre sans vous. On t’aime. C’est le message avec lequel l’artiste a accompagné un cliché où elle apparaît avec sa mère, Mme Norma Utrera.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Après la publication de l’actrice vénézuélienne, Gabriela Spanic, Des figures du milieu artistique étaient présentes pour accompagner la célèbre femme dans un moment aussi difficile.

L’une des premières à se joindre aux condoléances a été la chanteuse Olga Tañon qui a exprimé tout son soutien et son affection à l’artiste puisqu’elle plus que quiconque a dit qu’elle connaissait cette grande douleur.

Je t’envoie un énorme câlin! Seuls ceux d’entre nous qui perdent une mère savent à quoi ressemble un cœur brisé!

À cela s’ajoutaient des messages d’autres membres de la communauté artistique ainsi que des représentants du médium qui ont également montré leur appréciation et leur soutien à l’artiste ainsi que des messages de certains de ses plus de deux millions d’abonnés sur le réseau social Instagram où elle célèbre aurait partagé la publication où elle a informé tout le monde de la triste nouvelle.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quelles étaient les causes de la mort puisque l’histrionique n’a pas révélé plus de détails sur les causes ou comment la tragédie qui saisit aujourd’hui sa vie et celle de toute sa famille s’est produite.

À travers elle, vous pouvez voir certains des moments que l’histrionic a partagés avec Doña Norma ainsi que certaines des photographies dans lesquelles ils apparaissent également en compagnie de sa sœur jumelle Daniela.

Les condoléances ont été adressées à toute la famille Spanic car, en plus de Gabriela et Daniela, feu Mme Norma Utrera a également eu une autre fille, Patricia et un fils nommé Antonio, qui ont vécu loin de la scène publique.

En revanche, bien que l’actrice et mannequin Gabriela Spanic ait eu une présence plus constante sur les réseaux sociaux, on sait peu de choses sur la vie actuelle de sa sœur jumelle Daniela, qui pendant quelques années est restée en thérapie se remettant d’un souffert en 2008, malgré une amélioration notable, il s’éloigne du milieu artistique.

Quant au retour du méchant dont on se souvient, “Paola Bracho” à la télévision, la histrionique a révélé qu’il n’y a toujours pas de contrat entre les deux, mais elle est consciente que le public espère que cela deviendra bientôt une réalité.

Vous pouvez également lire Surprise Gabriela Spanic avec une robe transparente dans le programme

On savait récemment que Gaby Spanic aurait également été invitée à participer à Danse avec les stars, version Hongrie, et ce n’est que le résultat du succès qu’elle a obtenu tout au long de sa carrière et elle sait que le public veut la revoir en la télévision, aurait déclaré le protagoniste au magazine People en Español.