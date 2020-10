Un autre jour, un autre renouvellement annulé.

Showtime a annulé la comédie dirigée par Kirsten Dunst On Becoming a God en Floride centrale, malgré son renouvellement pour la saison 2 en septembre dernier. Le câblo-opérateur a confirmé à notre site sœur Deadline que l’annulation était due à la pandémie de coronavirus en cours, qui a retardé la production de sa deuxième série.

“L’année dernière, Showtime a renouvelé On Becoming a God dans le centre de la Floride mais malheureusement, en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu avancer avec la production de la nouvelle saison”, a déclaré le réseau dans un communiqué. «La pandémie a continué de remettre en question les calendriers dans tous les domaines, et bien que nous ayons fait tous les efforts possibles pour réunir les acteurs et l’équipe pour une deuxième saison, cela est devenu intenable. C’est avec grand regret que nous reconnaissons que Devenir Dieu ne reviendra pas. Nous adressons nos plus sincères remerciements à la star et productrice exécutive Kirsten Dunst, aux créateurs Robert Funke et Matt Lusky, à la showrunner Esta Spalding et à leurs collègues producteurs exécutifs George Clooney, Grant Heslov et Charlie McDowell, aux formidables acteurs et équipe, et à nos partenaires de Sony Pictures Television . »

Développé à l’origine à AMC et plus tard sur YouTube, On Becoming a God a finalement atterri à Showtime l’été dernier. Sa finale de la saison 1 – qui devra désormais servir de finale de la série – a été diffusée le 20 octobre 2019. Theodore Pellerin (The OA), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth), Ted Levine (The Silence of the Lambs) et Beth Ditto (Nocturnal Animals) co-vedette.

La série est la dernière de plusieurs inversions de renouvellement récentes provoquées par la crise du COVID-19, qui plus tôt cette semaine a revendiqué la comédie de lutte féminine de Netflix GLOW. Les autres victimes incluent Stumptown d’ABC, The Society de Netflix et I’m Sorry de truTV.

Le tableau de bord du câble de TVLine a été mis à jour pour refléter la disparition prématurée d’un Dieu. Êtes-vous attristé par la nouvelle?