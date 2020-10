L’élection présidentielle est dans moins d’une semaine et avec les jours qui se terminent, de nombreuses personnes à travers le pays votent en nombre record. Parmi les personnes qui soumettent leurs bulletins de vote, il y a Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, qui a récemment suscité sa propre controverse. La fille du président a partagé une photo des deux accompagnés de son père tenant deux enveloppes de vote: «Je vais vous donner une idée pour qui nous votons ??»

Cela survient quelques jours après que le 45e président des États-Unis a déclaré à une foule lors de son rassemblement en Floride qu’il venait de voter, disant au public qu’il avait voté «pour un gars nommé Trump». Il a déclaré aux participants qu’il était honoré de pouvoir soumettre son bulletin de vote dans son État d’origine alors qu’il tentait de sceller des votes importants dans les collèges électoraux du Sunshine State.

Je vais vous donner une estimation pour qui nous votons ??? # Trump2020 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/vEGIs2yZM0 – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 26 octobre 2020

Les jours entre les élections se rapprochant rapidement, Trump et Joe Biden restent aussi actifs que jamais sur la piste électorale. Trump était à Lansing, Michigan mardi et a dit à tout le monde qu’il s’agissait de «l’élection la plus importante de l’histoire du pays». Trump a soutenu cela en disant que cela avait à voir avec l’économie et sa capacité à se remettre de l’impact du coronavirus, disant à ses partisans que Biden ne serait pas en mesure de ramener le pays là où il doit être. Il a continué à dire à ses électeurs pleins d’espoir que Biden augmenterait leurs impôts et a suggéré que le choix du vice-président de Biden, le sénateur Kamala Harris, soit celui qui tire les ficelles et non l’ancien vice-président. Les efforts de Trump au Michigan interviennent après que l’État se soit vu passer du bleu au rouge lors des élections de 2016, ce sur quoi Trump mise à nouveau.

Avec Trump au Michigan, Biden s’est retrouvé en Géorgie. Comme il l’a fait pendant une grande partie de ses campagnes, Biden a organisé un rallye drive-in à Atlanta. Il a dit à la foule qu’il était peut-être démocrate, mais s’il remportait les élections, il serait président pour tout le pays, pas seulement pour un parti. Biden a tenté de faire passer son dernier lancer dans l’état dans le but de le faire passer du rouge au bleu.

Le jour du scrutin est le 3 novembre et sera couvert dans tous les grands réseaux tout au long de la journée et jusqu’aux heures tardives de mardi.