chapeau est dans un nom? Ou dans ce cas, un acronyme.

En tant que femme noire, devrais-je me décrire comme BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) ou BME (Black and Minority Ethnic)? Avons-nous obtenu le diplôme du BIPOC (Noir, Autochtones et personnes de couleur)? Ou peut-être est-ce plus américain? Je suis une WOC (Woman Of Color) mais pas une NBPOC (Non-Black Person Of Color) parce que je suis noire. Avez-vous déjà perdu la trace? Le saviez-vous jamais? Cela peut surprendre mais je ne suis pas sûr non plus.

Regrouper les choses en groupes est un moyen naturellement pratique pour les humains d’attribuer un sens à des choses ayant des points communs. C’est ainsi que nous atteignons un sentiment d’appartenance, comment nous identifions facilement les choses et les gens afin de comprendre comment interagir avec eux. Avec un milliard d’acronymes qui sont utilisés essentiellement pour décrire tous ceux qui ne sont pas blancs, tout cela devient sûrement un peu inefficace, très réducteur et extrêmement déroutant?

Dans le même temps, ce menu infini d’acronymes semble avoir créé un environnement où les gens sont terrifiés à l’idée de dire la mauvaise chose et d’offenser. Ce n’est sûrement plus utile?

Alors, comment les Blancs devraient-ils se référer aux minorités ethniques sans offenser? En demandant. Il n’y a pas un seul terme correct et ce avec quoi une personne est en désaccord, d’autres sont d’accord. BAME est paresseux mais bon pour identifier les personnes éligibles aux opportunités professionnelles. POC n’est qu’à quelques pas de «coloré», qui est un territoire que personne ne devrait fouler. «Minorité ethnique» est le seul terme qui semble être une valeur sûre, mais c’est le problème – d’autres minorités ethniques liront tout ce qui précède et ne seront pas du tout d’accord. L’essentiel est de s’adapter à votre public et de ne pas avoir peur de demander.

Là où de nombreuses personnes issues de minorités ethniques s’opposent, c’est lorsque l’un des termes est utilisé comme une solution universelle sur des sujets qui contiennent beaucoup de nuances qui peuvent s’appliquer différemment à différentes races. Souvent, c’est par paresse, mais parfois par peur de commettre une offense. J’ai été dans plusieurs situations où les gens passeront en revue tous les descripteurs du livre avant de se référer à quelqu’un comme «noir», comme si c’était un mot péjoratif! Un PR qui m’a contacté une fois m’a qualifié d’Afro-Américain malgré le fait que je sois londonien de bout en bout. Je préfère être appelé BAME que d’être complètement mal identifié ou que mon appartenance ethnique soit complètement évitée.

À un niveau sociétal général, il est facile de comprendre pourquoi la terminologie qui regroupe les minorités ethniques peut fonctionner. Au-delà de cocher des cases sur les formulaires – de la compréhension des ventilations démographiques dans les environnements de travail à la ventilation de la représentation dans les médias grand public – cela rend les choses beaucoup plus claires lorsqu’il s’agit de qui nous discutons et de qui a bénéficié de tous les avantages. Lorsqu’il s’agit de niveler les règles du jeu, il est utile d’avoir une étiquette claire à qui nous devons offrir un soutien.

Mais regrouper les minorités implique également une expérience partagée, ce qui n’est tout simplement pas le cas. Mes expériences en tant que WOC noir seront très différentes de celles d’un WOC asiatique. En fait, mes expériences en tant que WOC noir d’origine africaine seraient très différentes d’un WOC noir d’origine caribéenne.

Le regroupement des ethnies implique également que la blancheur est le statu quo, avec tout le monde s’inscrivant dans une «autre» boîte, réduite à des lettres et des généralisations. Même lorsque nous décomposons ces acronymes, nous voyons une autre différence – BAME signifie Noir, Asiatique et Ethnique minoritaire, mais pourquoi les Noirs et les Asiatiques obtiennent-ils un statut nommé, contrairement aux Latinx, aux autochtones et aux Arabes? Quelle est la place des Tsiganes et des Voyageurs? Nous pourrions continuer à le décomposer comme une sorte d’édition ethnique d’une poupée russe, mais nous serions probablement à court de bois.

Sur le plan personnel, je suis une femme noire, quelqu’un qui fait face à un ensemble d’obstacles différent de celui de mes frères aînés noirs et à un tout nouvel ensemble d’obstacles par rapport à mon meilleur ami indien. C’est ainsi que je me décris dans les conversations et lorsque je me réfère à d’autres personnes issues de minorités ethniques, je serai généralement tout aussi précis. Sur un plan plus général, je suis perplexe. Devrions-nous tous simplement choisir une position et nous y tenir ou devrions-nous simplement choisir en fonction de notre public? Y a-t-il une sorte de conférence sur les Noirs / POC / WOC / BAME / BME que nous pouvons organiser afin de pouvoir régler cela une fois pour toutes?