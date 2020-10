La série centrée sur le meurtre de Showtime, Dexter, a pris fin après huit saisons en 2013. Près d’une décennie plus tard, la plate-forme de câble premium ramène Dexter Morgan pour une série limitée de 10 épisodes. Plus important encore, la star Michael C. Hall reviendra à son rôle d’analyste des éclaboussures de sang pour le département de police du métro de Miami, qui se présente comme un tueur en série.

Selon TVLine, Hall n’est pas la seule personne clé d’origine à revenir pour la renaissance de Dexter. Le producteur exécutif original Clyde Phillips revient également. Il servira de showrunner pour la renaissance. La suite de l’histoire de Morgan devrait commencer la production cet hiver. L’émission a une date de sortie prévue à l’automne 2021.

Surprise Motherfucker.

Il est de retour. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 14 octobre 2020

“Dexter est une série tellement spéciale, tant pour ses millions de fans que pour Showtime, car cette émission révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur la carte il y a de nombreuses années”, a déclaré le président de Showtime, Gary Levine dans un communiqué. “Nous ne reviendrions sur ce personnage unique que si nous pouvions trouver une version créative qui soit vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous ne pouvons pas attendez de le tirer et de le montrer au monde! “

Dexter a été diffusé à l’origine, à partir de 2016, en tant que série exclusive à Showtime. Il a duré huit saisons avant de diffuser une finale controversée de la série. À la fin du spectacle, Morgan simule sa propre mort et déménage dans le nord-ouest du Pacifique pour commencer une vie de bûcheron. Il a laissé son fils, Morgan, avec Hannah McKay (Yvonne Strahovski). Les fans ont critiqué la fin tout en proclamant qu’elle n’était pas satisfaisante.

Showtime a longtemps discuté de l’idée de ramener Dexter après la fin controversée. L’ancien président David Nevins a évoqué l’idée en 2014 à la suite d’un panel sur Homeland. Il a dit qu’une spin-off n’aurait lieu que si Hall acceptait de se joindre au projet. “Cela devrait impliquer Michael… Si nous devions le faire, je ne le ferais qu’avec Michael,” dit Nevins à l’époque.

Avec Hall en tant que Morgan et Strahovski en tant que McKay, Dexter comprenait un casting empilé d’habitués et de stars invitées. Jennifer Carpenter a joué Det. Deb Morgan, David Zayas a joué le Sgt. Angel Batista, CS Lee a joué le rôle de son collègue analyste de laboratoire Vince Masuka et James Remar a joué le rôle du père mort de Morgan, Harry Morgan. Julie Benz, Desmond Harrington, Erik King et Luna Lauren Velez ont également joué des rôles clés tout au long de la série.