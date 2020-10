Si la finale de la série originale de Dexter ne vous a pas tout à fait réussi, le renouveau récemment annoncé espère faire les choses correctement.

Le drame tueur en série de Showtime a terminé sa série de huit saisons il y a sept ans par – ALERTE SPOILERS, ET JE NE KIDDING – tuer ce personnage principal, puis envoyer le justicier titulaire de Michael C. Hall dans un faux exil imposé par la mort au milieu de nulle part. AKA le tristement célèbre fin du bûcheron.

Mais avec la reprise de 10 épisodes en temps réel, tant d’années plus tard, “Nous commençons à partir de zéro”, a déclaré le showrunner de retour Clyde Phillips le 16 octobre du podcast Top 5 de la télévision toujours divertissant de THR.

«Nous voulons que ce ne soit pas la saison 9 de Dexter», a-t-il poursuivi. «Dix ans, ou quel que soit le nombre d’années, se sont écoulés au moment où cela sera diffusé, et l’émission reflétera ce passage du temps. Jusqu’à la fin du spectacle, cela n’aura aucune ressemblance avec la finale originale. C’est une excellente occasion d’écrire une deuxième finale.

Compte tenu de la réaction tiède à la finale de la série de septembre 2013, de la part des téléspectateurs et même du leader de la série Hall lui-même, «C’est une opportunité de corriger cela», a déclaré Phillips. «Mais ce n’est pas pour cela que nous le faisons.»

Pour ce qui est de corriger / rétablir les torts perçus spécifiques, «nous ne remettons rien en cause», a soutenu Phillips. «Nous n’allons pas trahir le public et dire:« Oups, c’était tout un rêve ». Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est produit au cours des huit premières années.

Michael C. Hall, partageant sa propre vision de la finale de la série originale, a déclaré au Daily Beast en 2014: «Vous avez aimé? Je ne pense pas que je l’ai même regardé », ajoutant:« Je pensais que c’était satisfaisant sur le plan narratif – mais ce n’était pas si savoureux…. Juste intrinsèquement à cause du temps que nous avions fait, à cause du capital de narration que nous avions dépensé, parce que nos écrivains avaient peut-être été gazés … Peut-être que certaines personnes voulaient un plus satisfaisant – peut-être qu’ils voulaient une fin heureuse pour lui, soit une fin ou un sentiment de clôture plus définitif. »