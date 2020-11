Nous savons très bien que, pour les super-héros, l’identité secrète est une question de la plus haute importance. Aussi ou plus important que son propre alter ego surpuissant, ou vice versa, comme avec Wonder Woman. Et c’est que l’Amazon et la déesse de la guerre ont dû adopter un alias civil, c’est-à-dire: Diana Prince. Quelle est l’origine de cette identité? La réponse réside dans la première bande dessinée dans laquelle cette héroïne de la culture pop est apparue.

Wonder Woman, le personnage créé par le controversé William Moulton Marston, fait ses débuts dans le magazine de bandes dessinées All Star Comics # 8, en décembre 1941; et avec son alter ego dans Sensation Comics # 1, janvier 1942.

Dans ce numéro, notre bien-aimée Amazon arrive dans la ville de Washington DC dans son avion invisible afin que Steve Trevor puisse être soigné pour ses blessures. Pendant que Steve récupérait, Diana décide d’explorer la ville. Peu de temps après, il évite un vol et un homme est témoin de l’exploit de Diana: il a esquivé les balles avec ses bracelets. Alors cet homme s’approche de Diana et lui propose un emploi dans un théâtre pour transformer cette compétence incroyable en acte.

Diana accepte et se produit avec beaucoup de succès au théâtre. Peu de temps après que Steve se soit rétabli, Diana charge son travail et se rend à l’hôpital. C’est là que les choses changent la donne pour cette Amazonie agitée. Dans les escaliers de l’hôpital, Diana trouve une infirmière qui est en larmes. La femme explique qu’elle pleure parce que son fiancé a accepté un travail au loin, dans une terre inhospitalière que les Américains appellent: l’Amérique du Sud. En entendant cela, Diana offre à l’infirmière en larmes l’argent qu’elle a gagné au théâtre et propose de l’utiliser pour emménager avec son fiancé et se refaire une vie.

L’infirmière accepte la proposition, et bien que nous ne sachions pas si le fiancé était d’accord avec cela, elle propose en retour à l’étrange héroïne, mais de bon cœur, utilisez votre identité. Après tout, il ne l’utilisera plus, car il quittera le pays. Une étrange coïncidence est que l’infirmière s’appelle Diana, il était donc plus facile pour l’Amazonie Diana de s’habituer à sa nouvelle identité. L’infirmière annonce qu’elle peut désormais utiliser son identité et ses références en tant que: Diana Prince.

Wonder Woman, infirmière à Themiscira

Heureusement pour la communauté de Whasington et la guilde de l’assainissement, Diana avait des connaissances en soins infirmiers dans son pays lointain. Ainsi, l’identité que l’infirmière lui proposait lui fut utile et il put s’adapter facilement à sa nouvelle vie, avec un alter ego qu’on ne lui demandait même pas.

Diana Prince / Wonder Woman, depuis, n’a cessé de surprendre et de protéger le monde. Son importance dans l’univers DC est incommensurable. Et, actuellement, son introduction à l’univers cinématographique a été assez réussie.

Wonder Woman a traversé les âges de la bande dessinée avec intégrité et nombre de ses éléments les plus emblématiques subsistent. Bien que d’autres, heureusement, ont disparu, comme cette faiblesse absurde que Wonder Woman avait au début.

Notre bien-aimée Diana Prince / Wonder Woman a été le protagoniste et a fait partie de séries télévisées, de jeux vidéo et, bien sûr, de bandes dessinées et de films. En ce moment, nous attendons Wonder Woman 1984 ‘pour sortir en salles, si la situation sanitaire dans le monde le permet.

Rappelons que ce film mettant en vedette Gal Gadol, la dernière actrice à avoir donné vie à l’héroïne, a été retardé à plusieurs reprises pendant la pandémie et, à partir d’aujourd’hui, a une date de sortie pour le 25 décembre de ce 2020 compliqué.

