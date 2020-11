Diane Kruger a fait pâmer ses fans vendredi avec une vidéo de Norman Reedus aidant leur fille de 2 ans à apprendre l’ABC. Dans le clip, Reedus, 51 ans, a tranquillement guidé leur petit à travers la chanson, l’encourageant et lui donnant les bonnes lettres si nécessaire. Pour Kruger, cela résumait ce qu’elle était reconnaissante pour ce Thanksgiving.

«Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissant et reconnaissant, mes amis, mes collègues … Cette année, je suis reconnaissant d’être en bonne santé et avec ma petite famille», a écrit Kruger. “Même si je ne peux m’empêcher de penser à tant de personnes qui ont perdu la leur cette année. Puisse ce jour nous rappeler ce que nous avons et ce que nous devons chérir.” Kruger a inclus un emoji en pleurs et un emoji en forme de cœur dans le message, qui a obtenu près d’un demi-million de likes vendredi.

Les fans étaient impressionnés par la douce vidéo et le message de gratitude de Kruger. l’un a commenté: “Tenez bon pour cette fois! Ça passe trop vite”, tandis qu’un autre a écrit: “C’est, au fait, une vidéo tellement adorable. Bon travail, maman et papa, elle est géniale! Profitez de chaque instant; ils poussent si vite! “

Reedus lui-même a commenté avec une longue chaîne d’émojis de cœur, et d’autres amis célèbres ont également pesé. Lui et Kruger ont rendu publique leur relation en 2017 et ont accueilli leur fille à l’automne de l’année suivante. Les deux ont tendance à garder leur vie personnelle pour eux sur les réseaux sociaux, ce qui donne un aperçu de leur parentalité comme celui-ci d’autant plus précieux pour les fans.

Jusqu’à présent, Kruger et Reedus n’ont même pas révélé le nom de leur fille au public ni aucun autre détail sur sa naissance. Leurs autres articles importants à son sujet ont été publiés en septembre, lors de la «Journée nationale des filles».

«Ma petite fille, tu es ma lumière non seulement aujourd’hui mais tous les jours, la meilleure chose que j’ai jamais faite, ma plus grande réalisation», écrivait Kruger à l’époque. «Continuez à trouver votre chemin, et s’il vous plaît, faites déjà pousser cette molaire pour que je puisse dormir à nouveau la nuit.

Les fans surveillent de près Reedus cette année au milieu de la nouvelle que The Walking Dead va bientôt prendre fin. Cependant, la franchise se poursuit avec diverses retombées, dont une nouvelle centrée autour de son personnage, Daryl Dixon, et de sa partenaire Carol Peletier (Melissa McBride). Le nouveau spectacle devrait faire ses débuts en 2023, après la conclusion de The Walking Dead Season 11. La showrunner vétéran Angela Kang supervisera le projet.