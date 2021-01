je

C’est un lundi soir sombre, je suis assis à côté de mon ordinateur portable et j’ai peur. Je sais, c’est un mauvais monde en ce moment, mais ce n’est pas ce qui m’inquiète. La raison pour laquelle je fais des respirations apaisantes est que je suis sur le point de regarder un panto. En janvier. Sur un ordinateur. Passez le gin.

Le National Theatre a mis sa production de Dick Whittington sur son nouveau service de streaming pour les six prochaines semaines, et je vais la regarder. (Oh oui je le suis, etc … oh mon Dieu, tue-moi maintenant.) Une fois, regarder un panto en janvier aurait été contraire à l’ordre naturel des choses, comme manger un œuf de Pâques en août, mais le temps n’a plus aucun sens . De plus, les applaudissements de groupe forcés sont un souvenir traumatisant que je voulais laisser dans mon enfance, mais je suis dans mon appartement et je n’obtiendrai pas un regard de mort d’un homme appelé Buttons si je ne le fais pas.

Le NT a réussi héroïquement à capturer la production lors de sa dernière nuit devant le public, après que les restrictions plus strictes de Covid aient envoyé le tout dans une bouffée de paillettes – la deuxième fois, un spectacle entièrement répété annulé au début de sa course. Comme tout me rend un peu fatigué et triste, j’ai décidé de verser un grand verre et de tester si un spectacle spécialement conçu pour me faire sentir un peu joyeux peut soulever les nuages.

Après avoir rassemblé le courage d’appuyer sur play, je me sens déjà vingt ans trop vieux pour le regarder, comme une sorte de vieille dame ratatinée qui sait comment utiliser Internet. Mais ce n’est pas longtemps avant que j’entende une femme couverte de paillettes roses dire: «Je sais que ça a été dur ces derniers temps, mais nous allons passer à travers … nous devons juste continuer à être gentils», et je suis prêt à blub dans mon verre.

(

Melanie La Barrie dans Dick Whittington

/ L’autre Richard)

Dans ma couette, je trouve qu’en fait, un panto est la montre parfaite pour mon état d’esprit fatigué et émotionnellement fragile. L’intrigue est très simple à suivre – peut-être que je devrais regarder plus de choses destinées aux enfants – et il y a beaucoup de blagues de bite (non destinées aux enfants). C’est à peu près tout ce que mon cerveau peut gérer en ce moment et, pendant que je regarde, j’ai un étrange sentiment d’être à la fois joyeux et triste pour les brillants acteurs et l’équipe qui n’ont pas pu jouer ce spectacle pour le public aussi longtemps qu’ils espéré. Dieu sait comment je vais m’en sortir quand le moment sera venu pour moi de découvrir de grands numéros musicaux et des costumes fantaisistes IRL.

Je devrais mentionner, puisque c’est en quelque sorte pour eux, vos enfants adoreront cela si vous les placez devant. Il comprend une quantité généreuse de blagues de pet et de références à des choses que les jeunes aiment, par exemple Billie Eilish. Mais il parvient également à incorporer des références au tour de piste de 2020 de manière réconfortante et rassurante, tout en étant interprété avec le casting en observant des mesures de distanciation sociale tout au long de son parcours.

Mais pour moi, en tant que panto sceptique de longue date, je me sentais extrêmement réconfortée. Je suis tombé amoureux de la pantomime dame de Dickie Beau – qui ouvre le deuxième acte dans une magnifique robe inspirée du petit-déjeuner et chante les règles de Covid sur l’air de Dua Lipa. J’ai adoré le cheval panto socialement éloigné. J’ai adoré tous les discours sur la sauvegarde de Londres et la fierté de notre ville. Non, je n’ai pas applaudi, ou mon garçon m’aurait donné un autre de ces visages inquiets «Je pense que tu es à l’intérieur depuis trop longtemps». Mais je voulais me lever et applaudir la très longue liste de personnes qui ont tout rassemblé, au nom de nous remonter le moral. Ce n’était peut-être pas exactement comme ils l’avaient prévu, mais ils ont réussi à mettre un sourire sur mon visage.

Dick Whittington regarde le National Theatre At Home jusqu’au 22 février; ntathome.com