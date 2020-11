Compas via The Grosby Group

Le football est en deuil. Ici, vous verrez un message hommage à une icône du football mondial, M. Ten.

Cela s’est passé le 25 novembre, dans la maison où il a été hospitalisé en ambulatoire, dans un quartier privé de Nordelta. Un arrêt cardiaque a coûté la vie à la star mondiale du football, ce qui a provoqué une agitation dans toute la République argentine et dans le monde.

Diego Armando venait d’avoir 60 ans, le 30 octobre.

Le président de la nation argentine, Alberto Fernandez, a annoncé que le pays serait en deuil pendant trois jours consécutifs. “Je ne peux pas y croire, je suis dévasté”, a déclaré le président.

Une curieuse coïncidence était qu’un jour comme aujourd’hui, mais en 2016, Fidel Castro est également mort, une personne que Maradona adorait et l’avait même fait tatouer sur sa peau.

Diego avait déjà surmonté de nombreuses occasions où sa santé était en danger, cette fois il ne pouvait pas avancer.

Partout dans le monde, les gens admirent Diego Armando Maradona. Ils l’ont suivi partout, aux matchs de football, aux hôpitaux, aux concerts, aux mobilisations, dans les villes (idole à Naples), même dans ses dernières années de vie, en étant entraîneur des Dorados de Sinaloa au Mexique ou en gymnastique et escrime. de La Plata.

Maradona a toujours défendu les couleurs de son drapeau, et il sera un joueur éternel car il aimait le football et son pays. C’est ainsi qu’il a remporté la Coupe du monde de 1986 au Mexique, marquant le but du siècle et un but avec sa main aux Anglais, cherchant à se venger et se battant pour sa terre après une guerre aux îles Falkland.

Tous les amateurs de football ont quitté celui qui aimait le plus le football.

Merci beaucoup et repos en paix, Diego Armando Maradona.