Diego Dreyfus parle de l'affaire Chicharito et Sarah Kohan

L’entraîneur de vie, Diego Dreyfus, du célèbre footballeur mexicain, connu dans le monde entier sous le nom de “Chicharito” Hernández, a récemment eu une intense session de questions et réponses au cours de laquelle il a révélé ce que le public doit savoir sur cette séparation médiatique.

Bien qu’il y ait de fortes rumeurs selon lesquelles le entraîneur de footballeur est celui qui est impliqué dans le dossier, grâce à cette intense séance de questions menée en direct depuis son profil sur Instagram, Dreyfus a laissé entendre qu’il n’était pas le tiers en lice entre Javier «Chicharito» Hernández et la belle mannequin australienne, Sarah Kohan.

On sait bien que depuis que les fortes rumeurs de séparation du couple ont été révélées, les rumeurs qui affirment la rupture entre le footballeur Javier «Chicharito» Hernández et sa femme se renforcent chaque jour. Sarah KohanEh bien, jusqu’à présent, aucune des personnes impliquées n’avait voulu dire quoi que ce soit à ce sujet.

Il convient de rappeler que l’une des versions, la plus répétée parmi les internautes et les médias, est que la cause principale de la rupture de leur relation est une prétendue infidélité de la part de l’Australien avec Diego Dreyfus, qui, nous le savons tous, est l’entraîneur de vie d’un joueur de football.

Et, près d’un mois après la diffusion de la prétendue information selon laquelle le footballeur et Sarah ne vivent plus ou ne sont plus ensemble, l’orateur a rompu le silence à cet égard, au cours de l’une des dynamiques les plus appréciées des internautes, c’est vrai, c’était d’une émission en direct qu’il a faite avec tous ses followers.

De nombreux sujets divertissants ont été abordés, cependant, comme prévu, les questions les plus répétées étaient celles qui tournaient autour de la séparation du footballeur avec le modèle, donc on pouvait voir que l’un des commentaires les plus importants était: “A cause de toi” Chicharito “se sépare de sa femme …”.

Évidemment, cela a bouleversé l’entraîneur, alors pratiquement immédiatement, Dreyfus a commencé à répondre par les mots suivants: «Ah, non ma% &… Neta? Que diable ils ont ces vérités absolues que je ne sais même pas! Imagine, pas ma% & /… “

De cette façon, c’est que, grâce à la réaction négative, en termes de gestes faciaux, de ton de voix et du message émis, du célèbre coach de vie, il était sous-entendu qu’au moins cette rumeur est totalement et complètement fausse.

Les questions à ce sujet ont continué, mais Dreyfus a décidé de l’ignorer et a mis fin au problème, bien que les utilisateurs de différents réseaux sociaux aient continué à faire des commentaires concernant la question médiatique de la séparation du célèbre couple.

De plus, on peut noter que pendant qu’il était dans sa transmission, il y avait de nombreux utilisateurs qui soutenaient pleinement Diego, et comme prévu, il y avait ceux qui se consacraient à critiquer l’attitude qu’il avait adoptée, à ignorer ceux qui lui posaient des questions. Sur le thème.

Il est à noter que cette session de questions et réponses a eu lieu quelques heures après que Sarah Kohan a publié une photo sur Instagram dans laquelle elle apparaît, comme d’habitude, avec peu de vêtements, et presque simultanément, «Chicharito» a posté des photos de sa formation Dans lequel il apparaît à nouveau accompagné de Diego, confirmant ainsi son amitié avec celui qui a été désigné comme tiers en lice dans leur relation.

Sarah Kohan et Javier Hernández sont mariés depuis deux ans et ont deux enfants en commun, Noah, qui a deux ans, et Nala, qui n’a que trois mois, qui est née en octobre, juste le mois où toute l’affaire concernant leur séparation a commencé. .