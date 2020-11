“Diego est éternel”, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pleurent Maradona | AP

Désarroi, deuil, voilà les mots pour décrire le monde d’aujourd’hui, un monde qui se retrouve désormais sans son Diego, sans La main de Dieu. Les grandes stars du football actuel rejoignent ce duel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des buteurs qui ont grandi en regardant cette légende et qui aiment, respectent et admirent Diego Armando Maradona.

Les deux buteurs ont montré leur respect et leur désespoir au départ d’El Diez sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo Il l’a fait à grande vitesse, Lionel Messi un peu plus tard; mais aussi ressenti que le premier.

Diego Armando Maradona Il a perdu la vie ce matin à son domicile de San Andrés en Argentine, la légende du football se remettait après avoir subi une opération à la tête; il venait d’avoir 60 ans le 30 octobre.

Cristiano Ronaldo a partagé sur son compte Instagram officiel il y a plus de 40 minutes une photo avec La Main de Dieu en noir et blanc, tous deux étreignant et souriant. La star du football a accompagné l’image d’un message sincère dans lequel il a déclaré que Diego Armando Maradona était un véritable ami pour lui et a dit au revoir à l’un des meilleurs de tous les temps. CR7 a assuré que Maradona est partie trop tôt car il y avait encore beaucoup de leçons à partager et son vide ne sera jamais comblé; plus de 6 millions de personnes ont réagi, indiquant qu’elles sont d’accord avec ce que la star a dit.

Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien incomparable. Il part trop tôt, mais il laisse derrière lui un héritage illimité et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix aussi. Vous ne serez jamais oublié, a écrit Cristiano Ronaldo pour le réseau social.

Un autre grand footballeur, Lionel Messi, a également montré sa consternation et sa tristesse au départ de Maradona, qui a été une inspiration pour l’Argentin qui portait également son légendaire «10». Avec deux photographies et une tristesse évidente, Messi a dit au revoir à Les dix soulignant qu’il est éternel.

Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas, car Diego est éternel.

Lionel Messi a remercié La Mano de Dios pour les apprentissages et tous ces moments qu’ils ont passés ensemble, il a adressé ses respects à la famille.

Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour adresser mes condoléances à toute sa famille et ses amis. DÉCHIRURE.

Lionel Messi a montré à quel point il était proche de Diego Armando Maradona récemment, ceci en lui envoyant des mots d’encouragement à travers le même média, les réseaux sociaux, avant le combat pour sa santé et son opération à la tête qui a mis le monde à bout.

C’est le 4 novembre que Lionel Messi a partagé une photo avec Maradona, manifestement plus jeune, et lui a envoyé toute la force, assurant que lui et sa famille voulaient le voir bientôt guéri et en parfaite santé.

Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi voulons bien vous voir le plus tôt possible. Un câlin du cœur!

Les Dix ont été à travers les âges un exemple de talent, de force et d’amélioration; le signe clair que les rêves se réalisent avec détermination. Le jeune Diego qui rêvait de jouer dans le Sélection Argentine Il a fait bien plus que cela, il l’a conduite à la gloire et a atteint de nombreuses régions du monde.

C’est la légendaire Coupe du monde 1986 au Mexique qui lui a donné le surnom de La Mano de Dios; ceci après que l’Argentine ait réussi à battre l’Angleterre 2 à 1, les deux buts de Maradona. El Diez a été interrogé sur le but qu’ils disent avoir mis avec sa main et il a souligné qu’il avait été mis avec sa tête et avec un peu de main de Dieu, c’est là que la légende est née; le deuxième objectif, le jour de la victoire, a été nommé le but du siècle.