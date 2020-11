L’ancien joueur et entraîneur des Spurs Ardiles a été l’un des premiers à rendre hommage à son ex-coéquipier en écrivant: «Merci cher Dieguito pour votre amitié, pour votre football, sublime, sans comparaison. Simplement, le meilleur joueur de football de l’histoire du football.

Cependant, Ardilles a tenté d’amener Maradona à White Hart Lane sur une base permanente pendant les années crépusculaires de la carrière du milieu de terrain.

Teddy Sheringham a déclaré au Stadium Astro: “Je m’entendais très bien avec Ossie, et je pense que j’étais le capitaine à l’époque, et Ossie est venu me voir un jour et m’a dit ‘Je veux votre avis, je pense signer quelqu’un'” .

«Et je me suis dit ‘continuez’ et il était comme ‘Diego Maradona’, et je suis allé ‘Ossie, Ossie, vraiment !? Etes-vous? Faites-le, faites-le’.

“Il a dit” je suis en pourparlers avec lui en ce moment “et je me suis dit” mon Dieu, fais-le, ce serait génial de jouer avec lui “.

“Il est venu me voir environ trois jours plus tard et m’a dit:” J’ai décidé de ne pas signer Diego, il a trop de bagages autour de lui “.”

Maradona a enfilé une chemise des Spurs une fois lorsqu’il est apparu dans le témoignage d’Ardiles.

La déception de rater Maradona n’a pas duré longtemps pour Sheringham alors que le vainqueur de la Coupe du monde Jurgen Klinsmann est rapidement arrivé pour renforcer la ligne de front des Spurs.

