T

Le monde du football est en deuil après la mort de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Diego Maradona, mercredi.

Le héros argentin est décédé à l’âge de 60 ans après avoir subi une crise cardiaque, provoquant des hommages de la part des plus grandes stars du jeu, notamment Pelé, Lionel Messi et David Beckham.

Déjà, les médias sociaux regorgent de fans et de joueurs partageant leurs souvenirs préférés de Maradona, du sublime au scandaleux, résumés dans un seul match de la Coupe du monde de 1986, lorsque son infâme objectif “ Main de Dieu ” et sans doute le plus grand individu but de tous les temps est venu à quelques minutes l’un de l’autre pour éliminer l’Angleterre du tournoi.

Mener sa nation à la gloire à ce tournoi était peut-être le sommet d’une carrière pleine d’entre eux, bien qu’il y ait aussi eu des bas tout-puissants.

Après avoir quitté son Argentine natale, où il avait remporté le titre de champion avec Boca Juniors, Maradona a connu un bref succès à Barcelone avant de rejoindre Naples, où il est devenu un héros que les habitants prendraient à jamais dans leur cœur, prouvant l’inspiration pour deux victoires au Scudetto.

en relation

La carrière de joueur de Maradona l’a également emmené à Séville avant de retourner en Argentine, tandis que dans la direction, il y avait des emplois dans des endroits aussi éloignés que le Mexique et les Émirats arabes unis, ainsi qu’un passage mémorable à la tête de sa propre équipe nationale.

Faites défiler la galerie ci-dessus pour voir de plus près certains des plus grands moments de la carrière de Maradona.