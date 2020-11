ré

iego Maradona a été enterré lors d’une cérémonie privée après une journée de scènes émouvantes alors que des foules immenses se sont rassemblées pour dire adieu à la légende du football à Buenos Aires.

Seuls une vingtaine de parents et amis proches ont assisté à la cérémonie jeudi dans la capitale argentine. Pendant ce temps, des foules immenses se sont avérées présenter leurs respects et de nombreuses personnes ont pleuré et prié alors que son cercueil passait.

Dans une journée de grande émotion, le vainqueur de la Coupe du monde a été emmené jeudi soir par corbillard au cimetière de Bella Vista à la périphérie de Buenos Aires pour la petite cérémonie privée.

(

Le corbillard portant le cercueil de Diego Maradona quitte la maison du gouvernement à Buenos Aires

/ AP)

Des milliers d’Argentins bordaient les routes alors que le cortège passait sur le trajet d’une heure depuis le palais présidentiel, où Maradona était restée en état pendant la journée.

Sa mort a déclenché le deuil dans le monde entier.

En Italie, des foules ont attaché des centaines de foulards bleus et blancs aux grilles devant son ancien club de Naples, tandis qu’en France, la première page du journal sportif L’Equipe a hurlé: “Dieu est mort”.

Le cercueil de Maradona acclamé par les fans sur le chemin de l’enterrement

En Argentine, trois jours de deuil national ont été appelés pour le joueur qui a conduit le pays à une victoire en Coupe du monde 1986 et est vénéré avec un statut de culte.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue malgré les craintes liées à la pandémie de coronavirus.

Certains ont laissé des fleurs et des messages dans sa maison d’enfance.

Pendant la journée, le corps de Maradona gisait en état dans un cercueil fermé au palais présidentiel Casa Rosada sur la Plaza de Mayo centrale.

Il était recouvert du drapeau national bleu et blanc et d’un maillot de football argentin portant le numéro 10 qui faisait partie de son surnom “D10S” – une pièce de théâtre sur “dios”, le mot espagnol pour Dieu.

À l’aube de jeudi, des milliers de fans avaient formé une ligne serpentine estimée à plus d’un mile de long dans les rues de Buenos Aires près de la place, après une nuit de deuil.

Les fans qui sont entrés dans le palais ont jeté des maillots de football, des fleurs et d’autres objets vers le cercueil.

Le corps de Maradona a ensuite été transféré au cimetière, entouré d’un énorme cortège de policiers et d’autres à moto et en voiture.

À Naples, pendant ce temps, les fans ont disposé des fleurs, des photos d’enfants, des bougies et même une bouteille de vin dans un sanctuaire de fortune en pleine expansion.

Les principaux athlètes et dirigeants mondiaux, dont le pape François d’origine argentine, ont rendu leurs propres hommages.

Madonna était bien-aimée dans son pays natal après avoir mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986 et adorée en Italie pour avoir mené Napoli à deux titres de Serie A.

Il est sorti des rues difficiles de Buenos Aires pour atteindre le summum de son sport.

La Coupe du monde de 1986 comprenait un match de quart de finale contre l’Angleterre où Maradona a marqué deux des buts les plus connus du tournoi – un but illicite de “Main de Dieu” et un qui a suivi un incroyable dribble.

Maradona a également lutté contre divers problèmes de santé au fil des ans en raison de ses dépendances.

Plus tôt ce mois-ci, il a été hospitalisé pour des symptômes tels que l’anémie et la déshydratation et a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un hématome sous-dural – un caillot sanguin dans le cerveau.