L’opération a duré 120 minutes, a ajouté Luque.

Des groupes de fans se sont rassemblés aux portes de la clinique, dans la ville d’Olivos, au nord de Buenos Aires, où ils ont affiché de grandes banderoles avec leur image et les légendes «Force Diego!», Entre autres encourageant l’idole.

Maradona a souffert de nombreux problèmes de santé, la plupart dus à des excès. Parmi les plus graves figurent une crise cardiaque due à une surdose de drogue en 2000 dans la station balnéaire uruguayenne de Punta del Este et quatre ans plus tard une double maladie coronarienne et respiratoire qui l’a amené au bord de la mort.

Diego Armando Maradona (Jam Media / .)

– Fans euphoriques –

La nouvelle donnée par Luque à la porte du sanatorium a été accueillie avec chants et euphorie par les fans. L’un d’eux, Oscar Medina a déclaré à l’.: “Une fois de plus sa santé lui a joué un tour mais il a des anticorps pour récupérer avec le soutien du peuple.”

Cinq jours après son 60e anniversaire, Diego Maradona Il avait été transféré à Olivos dans une ambulance depuis son admission dans un sanatorium de La Plata, à 60 km au sud de la capitale.

Gianinna, une de ses filles, l’avait accompagné dans l’ambulance. Des dizaines de fans l’ont renvoyé en criant “Maradó, Maradó …”